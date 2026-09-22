Kokoomuksen Heikkinen: Ahkeruudesta ei pidä sakottaa – työstä jää ensi vuonna enemmän käteen

Pieni- ja keskituloisten työn verotusta kevennetään ensi vuonna 230 miljoonalla eurolla. Lisäksi ansiotuloverotukseen tehdään täysimääräinen 3,2 prosentin indeksitarkistus.

– Työn verotus ei saa olla ylinopeussakko siitä, että ihminen pyrkii eteenpäin. Palkankorotuksen, lisätuntien ja uuden vastuun pitää näkyä työntekijän tilillä, Heikkinen sanoo.

Esityksen mukaan 30 000 euroa vuodessa ansaitsevan verotus kevenee 321 euroa, 40 000 euroa ansaitsevan 448 euroa ja 50 000 euroa ansaitsevan 485 euroa. Esityksen arvioidaan lisäävän työllisten määrää noin 9 900 henkilöllä.

– Jokainen työ on arvokasta palkasta, koulutuksesta tai tittelistä riippumatta. Sen pitää näkyä juhlapuheiden lisäksi palkkapäivänä. Siksi kokoomus haluaa verottaa vähemmän sitä, mitä Suomi tarvitsee enemmän: työtä, yrittämistä ja kasvua, Heikkinen toteaa.

Hallituskauden aikana työn verotusta kevennetään kaikkiaan 1,5 miljardilla eurolla. Noin miljardi euroa kevennyksistä kohdistuu pieni- ja keskituloisille palkansaajille.

– Tätä työnteon kunnianpalautus tarkoittaa. Ahkeruudesta pitää palkita, ei rangaista, Heikkinen sanoo.

Esitys parantaa myös yrittäjien ja kasvuyritysten toimintaedellytyksiä. Yrittäjävähennys nousee viidestä prosentista 5,5 prosenttiin. Listaamattomien yritysten työntekijät voivat jatkossa lykätä optioista maksettavaa veroa siihen asti, kunnes he myyvät osakkeensa.

– Kasvuyrityksen työntekijän ei pidä joutua maksamaan veroa rahalla, jota hänellä ei vielä ole. Tämä on startupien pitkään toivoma uudistus, jonka nyt toteutamme, Heikkinen sanoo.

Myös yksityishenkilöiden lahjoitusvähennys laajenee tieteen ja taiteen tukemisesta muun muassa kulttuuriperinnön säilyttämiseen, liikuntaan, urheiluun, nuorisotyöhön sekä lasten, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen. Esimerkiksi 500 euron lahjoitus vähennykseen oikeutetulle saajalle alentaisi veroja 150 eurolla.

– Uudistuksia yhdistää kokoomuslainen perusajatus siitä, että työnteon, yrittämisen ja yhteisen hyvän tukemisen pitää aina kannattaa. Suomi nousee, kun ihmisille ja yrityksille annetaan tilaa onnistua, Heikkinen päättää.