Itämeren alueen reserviläisyhteistyö tiivistyy

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on syventää Reserviläisliiton ja liettualaisen Riflemen's Unionin välistä yhteistyötä sekä lisätä tiedon ja kokemusten vaihtoa maiden vapaaehtoisen maanpuolustuksen välillä. Molemmilla järjestöillä on esimerkiksi vahvaa drooniosaamista. Reserviläisliiton jäsenmäärä on tällä hetkellä 51 000 ja Riflemen’s Unionin 20 000.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen pitää sopimusta tärkeänä askeleena liiton kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä.

– Suomen ja Liettuan turvallisuusympäristöä yhdistävät monet samat kysymykset. Meillä on paljon opittavaa toisiltamme erityisesti reserviläistoiminnasta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja yhteiskunnan varautumisesta. Tällä sopimuksella luomme pohjaa käytännönläheiselle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle, Salminen sanoo.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys on Reserviläisliitolle korostunut viime vuosina entisestään. Suomi ja Reserviläisliitto toimii tällä hetkellä kansainvälisen reservin aliupseerijärjestö CISOR:n puheenjohtajana.

Salminen näkee kahdenvälisen yhteistyön tukevan hyvin myös tätä laajempaa kansainvälistä toimintaa.

– Reserviläistoiminta ei enää ole vain kansallinen kysymys. Nato-jäseninä Suomi ja Liettua kuuluvat samaan puolustusliittoon, ja samalla myös reserviläisjärjestöjen keskinäiset yhteydet ovat entistä tärkeämpiä. Haluamme rakentaa verkostoja, joiden kautta voidaan jakaa osaamista, kehittää toimintaa ja vahvistaa maiden välistä yhteyttä myös ruohonjuuritasolla, Salminen toteaa.

Yhteistyösopimus mahdollistaa järjestöjen välisen yhteistyön kehittämisen esimerkiksi vierailujen, koulutuksen, tapahtumien sekä asiantuntija- ja kokemustenvaihdon kautta.

Reserviläisliitto pitää kansainvälisten kumppanuuksien vahvistamista tärkeänä osana tulevien vuosien toimintaa. Erityisesti yhteistyö Suomen lähialueiden ja muiden Nato-maiden reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa tarjoaa mahdollisuuksia oppia erilaisista toimintamalleista ja samalla jakaa suomalaista reserviläisosaamista kansainvälisesti.

Liitteenä kuva allekirjoitustilaisuudesta Liettuan suurlähetystössä 22.9.2026. Kuvassa Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen (vas) ja Liettuan Riflemen’s Unionin komentaja, eversti Linas Idzelis.

Kuva @Reserviläisliitto.

Lisätietoja:

Minna Nenonen

CISOR:n puheenjohtaja

p. 040 072 1412

minna.nenonen@reservilaisliitto.fi

Kari Salminen

Reserviläisliiton puheenjohtaja

p. 040 096 8974

kari.salminen@reservilaisliitto.fi