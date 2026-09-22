SDP:n Suhonen: Orpon riemu outoon valoon Itä-Suomessa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli elokuussa 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. KEHA-keskuksen työnhakijatilaston mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on puolestaan kasvanut vuodessa 18 500:lla.



"Kun katsoo Itä-Suomen lukuja, pääministerin riemu joutuu kyllä outoon valoon. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuodessa yhteensä 612 henkilöllä," Suhonen sanoo.



Erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyys.



"Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on nyt 2 032 nuorta työttömänä. Näiden lukujen valossa on vaikea ymmärtää, mistä pääministerin riemu kumpuaa," Suhonen toteaa.



"Pääministerin pitäisi riehakkuuden sijaan suhtautua tilanteeseen hieman nöyremmin. Meillä on tuhansia ihmisiä ilman työtä ja liian moni nuori joutuu aloittamaan aikuisuutensa työttömänä. Yhden tilastoluvun varaan ei pidä rakentaa kuvaa siitä, että Suomen työttömyysongelma olisi ratkaistu. Nyt tarvitaan vähemmän riemua ja enemmän tekoja pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi", Suhonen päättää.