SDP:n Helena Marttila: Kokoomus joustaa aborttioikeudesta – pääministeripuolueelle naisen oikeudet ovat neuvottelukysymys
22.9.2026 14:38:57 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Helena Marttilan mukaan kokoomus myöntää itse, että aborttimaksuista on kyse arvokiistasta. Kokoomuksen Oskari Valtolan mukaan hallituspuolueilla on asiasta erilaisia näkemyksiä ja maksuihin on jouduttu tekemään kompromissi. Käytännössä pääministeripuolue on siis hyväksynyt sen, että omasta päätöksestä tehtävä abortti voidaan jatkossa hinnoitella eri tavalla.
– Kokoomuksen viesti on häkellyttävän selvä: kyse on arvokiistasta, mutta tässä kohtaa voidaan joustaa. Pääministeripuolueelle naisen oikeudet on siis asia, josta voidaan tiukan paikan tullen tinkiä, Marttila sanoo.
Hallituksen esityksessä omasta päätöksestä tehtävään, kirurgista toimenpidettä vaativaan raskaudenkeskeytykseen liitetään uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu. Lääketieteellisin perustein tehtävät keskeytykset vapautetaan maksusta.
– Kokoomus kertoo neuvotelleensa ”helpotuksia” naisille. Todellisuudessa se kertoo neuvotelleensa siitä, missä tilanteissa naisen abortista peritään maksu ja missä ei. Sitten pääministeripuolue kehtaa vielä kutsua sitä saavutukseksi, Marttila ihmettelee.
Marttilan mukaan kokoomuksen perustelut eivät muuta sitä, mistä hallituksen päätöksessä on tosiasiassa kyse.
– Jos oikeus päättää omasta raskaudestaan on kokoomuksen mielestä aidosti selvä, miksi siitä voidaan joustaa? Tässä on kyse hallituksen arvovalinnasta. Kokoomus voi vedota kompromissiin, mutta juuri kompromissin sisältö ratkaisee. Kun kyse on naisten oikeuksista, pääministeripuolueen viesti on: tässä kohtaa voimme joustaa. Se kertoo kaiken olennaisen hallituksen arvovalinnoista, Marttila alleviivaa.
Marttila korostaa, että kyse on lopulta naisten itsemääräämisoikeudesta ja yhdenvertaisesta pääsystä turvalliseen aborttiin.
– Tämä murentaa sitä edistystä, joka viime kaudella uudistetun aborttilainsäädännön myötä saavutettiin. Abortin hinta ei saa riippua sen syystä, eikä oikeus turvalliseen aborttiin saa riippua naisen varallisuudesta. SDP:n tavoitteena on, että aborttioikeus kirjataan perustuslakiin, Marttila päättää.
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Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
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