KUTSU FinnBuildiin: FinnBuild avataan Helsingin Messukeskuksessa 29.9.2026
22.9.2026 14:44:39 EEST | Messukeskus | Kutsu
Tervetuloa Suomen suurimpaan rakennus- ja talotekniikka-alan messuille FinnBuildiin 29.9.–1.10.2026. Ohjelma tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan alan kehityksestä kohti kestävämpää ja tehokkaampaa toimintaa. Tapahtuman kärkiaiheisiin nousevat datakeskusrakentaminen, energiasiirtymä, tekoäly ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset.
Tapahtuman aukioloajat ovat ti klo 9–18, ke 9–17 (+ Afterwork) ja pe klo 9–16. Kutsun lopussa on linkki akkreditoitumiseen ja ohjeet mediakeskuksen väistötilaan.
Helsingin Messukeskuksessa 29.9.–1.10. järjestettävän FinnBuildin ohjelmassa käsitellään muun muassa tekoälyn hyödyntämistä rakentamisessa, energiajärjestelmän murrosta sekä kiertotalouden mahdollisuuksia. Lisäksi esiin nousevat työmaiden johtaminen ja koko rakennusprosessin muutos sääntelyn, osaamisen ja tilaajavaatimusten näkökulmasta. Tapahtuman avauspäivä on omistettu työelämälle ja tulevaisuuden tekijöille. 29.9. etsitään ratkaisuja osaamistarpeiden ja työelämän muuttuvien vaatimusten kohtaamiseen sekä konkreettisesti rekrytoidaan.
FinnBuildin 2026 ohjelmat sijoittuvat kahdelle lavalle: Building Talks (6p2) ja Building Pro (7g140) sekä monikäyttötila Domeen (3d19), jossa järjestetään mm. työnhakutyöpaja.
SPAN 24-puusiltakilpailussa (3d41) kilpailee tänä vuonna 12 joukkuetta Suomen Messusäätiön myöntämästä 5 000 euron palkintorahasta.
FinnBuild Highlights -tuotteet on merkitty messuoppaaseen, löydät osastonumerot ja tuotteet myös täältä.
Poimintoja ohjelmasta:
Tiistai 29.9. Building Talks -lava
Klo 11–11.45. Paneeli: Datakeskusrakentaminen Suomen kasvun mahdollistajana
Keskustelussa tarkastellaan datakeskusrakentamisen merkitystä Suomen kasvulle, investoinneille ja infrastruktuurin kehitykselle. Keskustelun vetäjänä toimii Adecco.
Klo 14–16. Paneeli, AKHA: Työperäisen harmaan talouden torjunta kiinteistöalalla. Oppeja ja ratkaisuja! Paneelikeskustelussa tarkastellaan yhtä kiinteistö- ja rakennusalan merkittävimmistä haasteista tutkimuksen, käytännön kokemusten ja ratkaisujen näkökulmasta. Keskustelun alustaa Paavo Teittinen ja moderaattorina toimii Diana Råman.
Klo 14–16. Seminaaritila 103A
Finnsecurity-paja: Rakennusalan varautuminen poikkeusoloihin ja kriittisen infrastruktuurin turvaaminen.
Klo 14.30–15. Construction 2030. Englanninkielisessä esityksessä tarkastellaan rakentamisen keskeisiä kehityssuuntia sekä sitä, miten teollinen rakentaminen, digitalisaatio ja tekoäly voivat parantaa samanaikaisesti tuottavuutta, laatua, kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta. Antti Peltokorpi, Aalto-yliopisto.
Keskiviikko 30.9. Building Talks -lava
Klo 10.30–11. Rakennettu ympäristö murroksessa: kestääkö Suomi tulevaisuuden shokit? Puheenvuorossa tarkastellaan ilmastonmuutoksen, geopoliittisten muutosten ja kiertotalouden vaikutuksia rakennetun ympäristön kriisinkestävyyteen. Tuija Pakkanen, VTT.
Klo 11–11.45. Paljonko Suomi tarvitsee sähköä jatkossa? Miten se tuotetaan? Paneelissa pohditaan sähkön kysynnän kasvua, energiantuotannon vaihtoehtoja sekä Suomen mahdollisuuksia nousta puhtaan energian suurvallaksi. Keskustelun moderoi Jukka Lyytinen, Talotekniikka-lehti.
Klo 13–13.45. Paneeli: Materiaalista tuotteeksi – kiertotalouden monipuolisuus rakentamisessa. Paneelissa keskustellaan rakentamisen materiaalien uusiokäytöstä, kiertotalouden esteistä ja mahdollisuuksista sekä turvallisista tavoista ohjata materiaalivirtoja takaisin hyötykäyttöön.
Klo 14–16. Paneeli: Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin – rakentamisen vaalipaneeli 2027. Rakennusteollisuus RT:n paneelissa käsitellään rakentamisen tulevaisuutta, asumista, infrastruktuuria, osaamista ja vihreää siirtymää.
Torstai 1.10. Building Talks -lavalla
Klo 10.30–11. Rakennusalan työvoiman saatavuus Suomessa tulevina vuosina. Pia Pakarinen, toimitusjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari.
Klo 11–11.30. Rakentamisen suhdanne- ja hintanäkymät. Katsaus rakentamisen markkinatilanteeseen, kustannuskehitykseen ja alan tuleviin näkymiin. Timo Koskinen, Senior Analyst, Forecon Oy.
Messuilla jaettavat palkinnot
Ke 30.9. klo 11.45. Building Talks: Vuoden 2024 TATE-Nainen.
Ke 30.9. klo 15.00. Building Talks: Vuoden elementtisuunnittelija -palkinto.
Ke 30.9. klo 16.00. Building Talks: Vuoden työmaa 2026 -palkinto. Rakennuslehti.
Ke 30.9. klo 16.30. Building Talks: Vuoden tate-teko.
To 1.10. klo 11.45. Building Talks -lava: AKHA Ry:n Vuoden linjasaneerauskilpailu.
FinnBuild Highlights -yleisön suosikki to 1.10. klo 14.00, Building Talks -lava. Yleisön suosikki Highlights-yritys saa Suomen Messusäätiön myöntämän 15 000 euron palkintorahan.
SPAN-puusiltakilpailu to 1.10. Siltojen koestus alkaa aamupäivällä hallissa 3, palkintojen jako klo 13.30 kilpailualueella, jossa jaetaan Suomen Messusäätiön myöntämä 5 000 euron palkintoraha.
FinnBuildin verkkosivujen ohjelmakalenterissa voit helposti tallentaa kiinnostuksesi kohteet ja suunnitella aikataulun. Tutustu koko ohjelmaan verkossa: www.finnbuild.fi/ohjelma.
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE
Mediakeskus – huomioithan poikkausjärjestelyt
Mediakeskus (pressi) on poissa käytöstä Messukeskus Solarin rakennustöiden vuoksi syksyyn 2027 saakka. Palvelemme median edustajia Ylägalleriassa sijaitsevalla palvelupisteellä ja sen viereisessä hiljaisena tauko- ja työskentelytilana toimivassa loungessa tapahtuman aukioloaikoina. Esitähän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Palvelupisteeltä saat tapahtuman press-kortin.
FinnBuildin aikana median palvelupiste on avoinna
|
ti 29.9.
|
8.30–18
|
ke 30.9.
|
8.30–17
|
to 1.10
|
8.30–16
Jos et vielä ole akkreditoitunut, voit tehdä sen täällä:
https://messukeskus.com/akkreditointi/
FinnBuildin ja näytteilleasettajien tiedotteet (kts. yritykset)
FinnBuild kuvapankki:
Palvelupisteellä:
-
- Saat apua akkreditoitumiseen ja PRESS-rintamerkin tulostukseen
- Maksuttoman pysäköinnin kuittaamiseen
Loungessa on:
-
- Kahvia, teetä ja vettä
- Pieni jääkaappi ja mikroaaltouuni
- WC
- Yhteiskäyttöisiä tietokoneita
- Maksullinen tulostusmahdollisuus
- Pieni määrä lukollisia säilytyslokeroita
- Huomioithan, että emme ei vastaa loungeen jätetystä omaisuudesta.
Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi palvelupisteelle, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu-Eveliina MattilaBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
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