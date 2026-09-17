Toimittajatilaisuus: Euroopan parlamentin rooli ulkosuhteissa
22.9.2026 15:06:10 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa tiistaina 6.10. klo 9–10 aamiaistilaisuuteen kuulemaan parlamentin roolista ulkosuhteissa.
Euroopan parlamentin ulkosuhteiden pääosaston päällikkö Pekka Hakala taustoittaa toimittajia mm. transatlanttisista suhteista, parlamentin tiivistä suhteesta Ukrainaan, laajentumisesta sekä Välimeren unionin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajuudesta.
Tilaisuus järjestetään tiistaina 6.10. klo 9–10 Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16, Helsinki). Aamupalaa on tarjolla klo 8:30 alkaen.
Kysymyksiä on mahdollisuus esittää sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyseessä on taustoittava tilaisuus.
Ilmoittauduthan osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu keskiviikkoon 30.9. mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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