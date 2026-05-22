Museokesä rikkoi jälleen kävijäennätyksen – katso alueesi suosituimmat Museokortti-kohteet

Museokesä 2026 oli ennätyksellisen vilkas. Museokortilla tehtiin touko–elokuun aikana noin 1 155 000 museovierailua, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kesän aikana. Vuonna 2025 vastaava luku oli 1 063 000, joten Museokortti-käynnit kasvoivat viime kesään verrattuna lähes 9 prosenttia.

Museokortin lisäksi museokäyntejä kertyy myös kertalipuista ja maksuttomista kohteista. Museotilaston mukaan vuoden 2025 aikana ilmaiskäyntejä kertyi 3,6 miljoonaa ja kertalippukäyntejä 2,3 miljoonaa.

Kesän suosituimpien Museokortti-kohteiden lista kertoo myös vilkkaasta matkailusta eri puolilla Suomea. Vaikka valtakunnallisen listan kärjessä ovat tutut Helsingin suuret museot, kolmenkymmenen suosituimman joukkoon mahtuu kohteita pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Mäntästä, Tampereelta, Turusta, Riihimäeltä, Hämeenlinnasta, Lahdesta ja Järvenpäästä.

– Museokorttilaisten museomatkailu on selkeä ilmiö. Museokortin käyttödata osoittaa, että kortilla vieraillaan aktiivisesti paitsi oman kotikunnan ja naapurikuntien museoissa, myös kauempana eri puolilla Suomea, kertoo Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta erityisesti Mänttä erottuu tämän kesän suosikkilistalla. Serlachius Kartano nousi koko Suomen viidenneksi suosituimmaksi Museokortti-kohteeksi, ja Serlachius Pääkonttori sijoittui kymmenenneksi. Serlachius Kartanon kesän vetonaulana oli kesäkuussa avautunut kansainvälisesti tunnetun kuvanveistäjän Anish Kapoorin näyttely. Pääkonttorissa puolestaan oli esillä Anssi Kasitonnin Below Zero Finnish Art Award 2025 -näyttely sekä Viljami Heinosen Somewhere in Between.

Myös Turussa vietettiin vahvaa museokesää: peräti neljä kohdetta ylsi valtakunnalliselle 30 suosituimman kohteen listalle. Turun taidemuseo sijoittui sijalle 12, Ars Nova sijalle 24, Turun linna sijalle 25 ja Aboa Vetus sijalle 26. Turun taidemuseon kesän päänäyttely Millefleurs esitteli Eggert Péturssonin suurikokoisia, Islannin kasvillisuutta kuvaavia maalauksia.

Monenlaiset kohteet houkuttelevat Museokortin käyttäjiä. Taidemuseoiden rinnalla 30 suosituimman joukkoon nousivat esimerkiksi Tiedekeskus Heureka, Museokeskus Vapriikki, Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Hämeen linna. Suosittuja kesäretkikohteita olivat myös Ainola, Halosenniemi, Gallen-Kallelan Museo ja Suomen lasimuseo.

Kesän 30 suosituinta Museokortti-kohdetta

Ateneumin taidemuseo, Helsinki Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki Didrichsenin taidemuseo, Helsinki Serlachius Kartano, Mänttä Amos Rex, Helsinki Museokeskus Vapriikki, Tampere Tiedekeskus Heureka, Vantaa LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Helsinki Serlachius Pääkonttori, Mänttä Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsinki Turun taidemuseo, Turku Villa Gyllenberg, Helsinki Hakasalmen huvila, Helsinki Näyttelykeskus WeeGee, Espoo Tampereen taidemuseo, Tampere Chappe, Tammisaari Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki Helsingin taidehalli, Helsinki Sara Hildénin taidemuseo, Tampere Suomen lasimuseo, Riihimäki LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Helsinki Hämeen linna, Hämeenlinna Ars Nova, Turku Turun linna, Turku Aboa Vetus, Turku Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti Gallen-Kallelan Museo, Espoo Ainola, Järvenpää Halosenniemi, Tuusula

Suosituimmat Museokortti-kohteet maakunnittain

Kesän alueellisista suosikeista löytyy sekä vuodesta toiseen kiinnostavia klassikoita että uusia nousijoita. Linnat, taiteilijakodit ja kulttuurihistorialliset museot kiinnostavat kesäretkeilijöitä taidemuseoiden rinnalla. Maakuntien ykköspaikoilta löytyykin hyvin erilaisia kohteita Ahvenanmaan merenkulkumuseosta Saamelaismuseo Siidaan ja Sodan ja Rauhan keskus Muistista Serlachius Kartanoon.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Maarianhamina Kastelholman linna, Kastelholm Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen museo, Maarianhamina Bomarsundin vierailukeskus, Bomarsund Eckerön posti- ja tullitalo, Eckerö

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta Lappeenrannan taidemuseo, Lappeenranta Kotkaniemi, P. E. Svinhufvudin koti, Luumäki Ratsuväkimuseo, Lappeenranta Wolkoffin talomuseo, Lappeenranta

Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo, Alajärvi Lapuan taidemuseo, Lapua Seinäjoen museot, Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki Koskenkorva Museo ja Könnimuseo, Koskenkorva

Etelä-Savo

Sodan ja Rauhan keskus Muisti & Päämajamuseo, Mikkeli Riihisaari – Savonlinnan museo, Savonlinna Olavinlinna, Savonlinna Lusto – Suomen Metsämuseo, Punkaharju Mikkelin taidemuseo, Mikkeli

Kainuu

Kajaanin taidemuseo, Kajaani Talvisotamuseo, Kuhmo Kainuun museo, Kajaani

Kanta-Häme

Suomen lasimuseo, Riihimäki Hämeen linna, Hämeenlinna Vankila, Hämeenlinna Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna Museo Militaria, Hämeenlinna

Keski-Pohjanmaa

K.H.Renlundin museo, Roosin talo, Kokkola K.H.Renlundin museo, Kokkola

Keski-Suomi

Aalto2, Jyväskylä Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä Suomen käsityön museo, Jyväskylä Suomen Ilmavoimamuseo, Tikkakoski Taidelaitos Haihatus, Joutsa

Kymenlaakso

Merikeskus Vellamo, Kotka Museolaivat Tarmo, Kemi ja Telkkä, Kotka UPM Verlan tehdasmuseo, Verla Langinkoski, Kotka Poikilo-museot, Kouvolan taidemuseo ja kaupunginmuseo, Kouvola

Lappi

Saamelaismuseo Siida, Inari Arktikum tiedekeskus, Rovaniemi Särestöniemi-museo, Kittilä Rovaniemen taidemuseo Korundi, Rovaniemi Kultamuseo, Sodankylä

Pirkanmaa

Serlachius Kartano, Mänttä Museokeskus Vapriikki, Tampere Serlachius Pääkonttori, Mänttä Tampereen taidemuseo, Tampere Sara Hildénin taidemuseo, Tampere

Pohjanmaa

Pohjanmaan museo, Vaasa Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa Wasa Graffitilandia, Vaasa Carlsron museo, Kristiinankaupunki Stundarsin museo, Sulva

Pohjois-Karjala

Museo Eliel, Joensuu Outokummun kaivosmuseo, Outokumpu Kolin luontokeskus Ukko, Koli Paateri, Vuonisjärvi Pielisen museo, Lieksa

Pohjois-Pohjanmaa

Oulun taidemuseo, Oulu Turkansaaren ulkomuseo, Oulu Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu, Kuusamo Raahen museo: Pakkahuoneen museo ja Kruununmakasiinimuseo, Raahe Tiedekeskus Kierikki, Oulu

Pohjois-Savo

KUMMA – Kuopion taidemuseo, Kuopio Kuopion museo, Kuopio VB-valokuvakeskus, Kuopio Kuopion korttelimuseo, Kuopio Rautalammin museo, Rautalampi

Päijät-Häme

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti Lahden historiallinen museo, Lahti Heinolan taidemuseo, Heinola Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Heinolan kaupunginmuseo, Heinola

Satakunta

Porin taidemuseo, Pori Satakunnan Museo, Pori Rauman museo: Marela, Rauma Rauman taidemuseo, Rauma Rauman merimuseo, Rauma

Uusimaa

Ateneumin taidemuseo, Helsinki Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki Didrichsenin taidemuseo, Helsinki Amos Rex, Helsinki

Varsinais-Suomi

Turun taidemuseo, Turku Ars Nova, Turku Turun linna, Turku Aboa Vetus, Turku Luostarinmäki, Turku

Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 kohteeseen. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestelmällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.