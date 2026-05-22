Museokesä rikkoi jälleen kävijäennätyksen – katso alueesi suosituimmat Museokortti-kohteet
23.9.2026 07:13:58 EEST | Museokortti | Tiedote
Museokortilla tehtiin kesällä enemmän museovierailuja kuin koskaan aiemmin. Touko–elokuun aikana Museokorttia käytettiin yli 1,16 miljoonaa kertaa. Käyntimäärä kasvoi lähes 100 000 vierailulla viime kesästä. Katso kesän 30 suosituinta Museokortti-kohdetta sekä oman maakuntasi suosikit.
Museokesä 2026 oli ennätyksellisen vilkas. Museokortilla tehtiin touko–elokuun aikana noin 1 155 000 museovierailua, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kesän aikana. Vuonna 2025 vastaava luku oli 1 063 000, joten Museokortti-käynnit kasvoivat viime kesään verrattuna lähes 9 prosenttia.
Museokortin lisäksi museokäyntejä kertyy myös kertalipuista ja maksuttomista kohteista. Museotilaston mukaan vuoden 2025 aikana ilmaiskäyntejä kertyi 3,6 miljoonaa ja kertalippukäyntejä 2,3 miljoonaa.
Kesän suosituimpien Museokortti-kohteiden lista kertoo myös vilkkaasta matkailusta eri puolilla Suomea. Vaikka valtakunnallisen listan kärjessä ovat tutut Helsingin suuret museot, kolmenkymmenen suosituimman joukkoon mahtuu kohteita pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Mäntästä, Tampereelta, Turusta, Riihimäeltä, Hämeenlinnasta, Lahdesta ja Järvenpäästä.
– Museokorttilaisten museomatkailu on selkeä ilmiö. Museokortin käyttödata osoittaa, että kortilla vieraillaan aktiivisesti paitsi oman kotikunnan ja naapurikuntien museoissa, myös kauempana eri puolilla Suomea, kertoo Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta erityisesti Mänttä erottuu tämän kesän suosikkilistalla. Serlachius Kartano nousi koko Suomen viidenneksi suosituimmaksi Museokortti-kohteeksi, ja Serlachius Pääkonttori sijoittui kymmenenneksi. Serlachius Kartanon kesän vetonaulana oli kesäkuussa avautunut kansainvälisesti tunnetun kuvanveistäjän Anish Kapoorin näyttely. Pääkonttorissa puolestaan oli esillä Anssi Kasitonnin Below Zero Finnish Art Award 2025 -näyttely sekä Viljami Heinosen Somewhere in Between.
Myös Turussa vietettiin vahvaa museokesää: peräti neljä kohdetta ylsi valtakunnalliselle 30 suosituimman kohteen listalle. Turun taidemuseo sijoittui sijalle 12, Ars Nova sijalle 24, Turun linna sijalle 25 ja Aboa Vetus sijalle 26. Turun taidemuseon kesän päänäyttely Millefleurs esitteli Eggert Péturssonin suurikokoisia, Islannin kasvillisuutta kuvaavia maalauksia.
Monenlaiset kohteet houkuttelevat Museokortin käyttäjiä. Taidemuseoiden rinnalla 30 suosituimman joukkoon nousivat esimerkiksi Tiedekeskus Heureka, Museokeskus Vapriikki, Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Hämeen linna. Suosittuja kesäretkikohteita olivat myös Ainola, Halosenniemi, Gallen-Kallelan Museo ja Suomen lasimuseo.
Kesän 30 suosituinta Museokortti-kohdetta
- Ateneumin taidemuseo, Helsinki
- Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki
- HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki
- Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
- Serlachius Kartano, Mänttä
- Amos Rex, Helsinki
- Museokeskus Vapriikki, Tampere
- Tiedekeskus Heureka, Vantaa
- LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Helsinki
- Serlachius Pääkonttori, Mänttä
- Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsinki
- Turun taidemuseo, Turku
- Villa Gyllenberg, Helsinki
- Hakasalmen huvila, Helsinki
- Näyttelykeskus WeeGee, Espoo
- Tampereen taidemuseo, Tampere
- Chappe, Tammisaari
- Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki
- Helsingin taidehalli, Helsinki
- Sara Hildénin taidemuseo, Tampere
- Suomen lasimuseo, Riihimäki
- LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Helsinki
- Hämeen linna, Hämeenlinna
- Ars Nova, Turku
- Turun linna, Turku
- Aboa Vetus, Turku
- Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti
- Gallen-Kallelan Museo, Espoo
- Ainola, Järvenpää
- Halosenniemi, Tuusula
Suosituimmat Museokortti-kohteet maakunnittain
Kesän alueellisista suosikeista löytyy sekä vuodesta toiseen kiinnostavia klassikoita että uusia nousijoita. Linnat, taiteilijakodit ja kulttuurihistorialliset museot kiinnostavat kesäretkeilijöitä taidemuseoiden rinnalla. Maakuntien ykköspaikoilta löytyykin hyvin erilaisia kohteita Ahvenanmaan merenkulkumuseosta Saamelaismuseo Siidaan ja Sodan ja Rauhan keskus Muistista Serlachius Kartanoon.
Ahvenanmaa
- Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Maarianhamina
- Kastelholman linna, Kastelholm
- Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen museo, Maarianhamina
- Bomarsundin vierailukeskus, Bomarsund
- Eckerön posti- ja tullitalo, Eckerö
Etelä-Karjala
- Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta
- Lappeenrannan taidemuseo, Lappeenranta
- Kotkaniemi, P. E. Svinhufvudin koti, Luumäki
- Ratsuväkimuseo, Lappeenranta
- Wolkoffin talomuseo, Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaa
- Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki
- Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo, Alajärvi
- Lapuan taidemuseo, Lapua
- Seinäjoen museot, Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki
- Koskenkorva Museo ja Könnimuseo, Koskenkorva
Etelä-Savo
- Sodan ja Rauhan keskus Muisti & Päämajamuseo, Mikkeli
- Riihisaari – Savonlinnan museo, Savonlinna
- Olavinlinna, Savonlinna
- Lusto – Suomen Metsämuseo, Punkaharju
- Mikkelin taidemuseo, Mikkeli
Kainuu
- Kajaanin taidemuseo, Kajaani
- Talvisotamuseo, Kuhmo
- Kainuun museo, Kajaani
Kanta-Häme
- Suomen lasimuseo, Riihimäki
- Hämeen linna, Hämeenlinna
- Vankila, Hämeenlinna
- Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna
- Museo Militaria, Hämeenlinna
Keski-Pohjanmaa
- K.H.Renlundin museo, Roosin talo, Kokkola
- K.H.Renlundin museo, Kokkola
Keski-Suomi
- Aalto2, Jyväskylä
- Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä
- Suomen käsityön museo, Jyväskylä
- Suomen Ilmavoimamuseo, Tikkakoski
- Taidelaitos Haihatus, Joutsa
Kymenlaakso
- Merikeskus Vellamo, Kotka
- Museolaivat Tarmo, Kemi ja Telkkä, Kotka
- UPM Verlan tehdasmuseo, Verla
- Langinkoski, Kotka
- Poikilo-museot, Kouvolan taidemuseo ja kaupunginmuseo, Kouvola
Lappi
- Saamelaismuseo Siida, Inari
- Arktikum tiedekeskus, Rovaniemi
- Särestöniemi-museo, Kittilä
- Rovaniemen taidemuseo Korundi, Rovaniemi
- Kultamuseo, Sodankylä
Pirkanmaa
- Serlachius Kartano, Mänttä
- Museokeskus Vapriikki, Tampere
- Serlachius Pääkonttori, Mänttä
- Tampereen taidemuseo, Tampere
- Sara Hildénin taidemuseo, Tampere
Pohjanmaa
- Pohjanmaan museo, Vaasa
- Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa
- Wasa Graffitilandia, Vaasa
- Carlsron museo, Kristiinankaupunki
- Stundarsin museo, Sulva
Pohjois-Karjala
- Museo Eliel, Joensuu
- Outokummun kaivosmuseo, Outokumpu
- Kolin luontokeskus Ukko, Koli
- Paateri, Vuonisjärvi
- Pielisen museo, Lieksa
Pohjois-Pohjanmaa
- Oulun taidemuseo, Oulu
- Turkansaaren ulkomuseo, Oulu
- Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu, Kuusamo
- Raahen museo: Pakkahuoneen museo ja Kruununmakasiinimuseo, Raahe
- Tiedekeskus Kierikki, Oulu
Pohjois-Savo
- KUMMA – Kuopion taidemuseo, Kuopio
- Kuopion museo, Kuopio
- VB-valokuvakeskus, Kuopio
- Kuopion korttelimuseo, Kuopio
- Rautalammin museo, Rautalampi
Päijät-Häme
- Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti
- Lahden historiallinen museo, Lahti
- Heinolan taidemuseo, Heinola
- Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti
- Heinolan kaupunginmuseo, Heinola
Satakunta
- Porin taidemuseo, Pori
- Satakunnan Museo, Pori
- Rauman museo: Marela, Rauma
- Rauman taidemuseo, Rauma
- Rauman merimuseo, Rauma
Uusimaa
- Ateneumin taidemuseo, Helsinki
- Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki
- HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki
- Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
- Amos Rex, Helsinki
Varsinais-Suomi
- Turun taidemuseo, Turku
- Ars Nova, Turku
- Turun linna, Turku
- Aboa Vetus, Turku
- Luostarinmäki, Turku
Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 kohteeseen. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestelmällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna SeppäläMarkkinoinnin ja viestinnän erityisasiantuntijaPuh:044 4300 716susanna.seppala@museokortti.fi
Marjo VänttinenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:044 4300 712marjo.vanttinen@museokortti.fi
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