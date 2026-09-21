Aborttikeskustelussa ei ole kyse vain euroista vaan periaatteesta

Kyse ei ole euroista vaan periaatteesta. Raskaudenkeskeytyksiä ei pidä jakaa eri kategorioihin sen perusteella, miksi abortti tehdään. Aborttilainsäädäntö uudistettiin Marinin hallituskaudella niin, että raskauden keskeyttämiseen riittää raskaana olevan oma pyyntö. Nyt hallituksen esitys uhkaa palauttaa järjestelmään aborttien syiden erittelyn takaoven kautta.

”Tällaiselle kehitykselle ei pidä antaa Suomessa piiruakaan tilaa. Epäkohta on korjattava eduskuntakäsittelyssä. On myös erikoista, että RKP näyttää jääneen hallituksessa yksin vaatimaan muutosta. Kokoomuksen on syytä ymmärtää, kuinka perustavanlaatuisesta arvokysymyksestä on kyse: emme saa rakentaa järjestelmää, jossa abortteja arvotetaan kahteen eri kastiin”, Marttila päättää.