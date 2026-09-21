Aborttikeskustelussa ei ole kyse vain euroista vaan periaatteesta
22.9.2026 15:09:43 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila vetoaa kokoomukseen, jotta hallituksen esitys asiakasmaksuista korjattaisiin eduskuntakäsittelyn aikana.
”Helsingin pormestari Daniel Sazonov on esittänyt, ettei uusia maksuja otettaisi käyttöön Helsingin alueella. Hyvä niin, mutta miksi hän ei vaadi oman puolueensa johtamaa hallitusta korjaamaan itse lakiesitystä?”, Marttila kysyy.
Kyse ei ole euroista vaan periaatteesta. Raskaudenkeskeytyksiä ei pidä jakaa eri kategorioihin sen perusteella, miksi abortti tehdään. Aborttilainsäädäntö uudistettiin Marinin hallituskaudella niin, että raskauden keskeyttämiseen riittää raskaana olevan oma pyyntö. Nyt hallituksen esitys uhkaa palauttaa järjestelmään aborttien syiden erittelyn takaoven kautta.
”Tällaiselle kehitykselle ei pidä antaa Suomessa piiruakaan tilaa. Epäkohta on korjattava eduskuntakäsittelyssä. On myös erikoista, että RKP näyttää jääneen hallituksessa yksin vaatimaan muutosta. Kokoomuksen on syytä ymmärtää, kuinka perustavanlaatuisesta arvokysymyksestä on kyse: emme saa rakentaa järjestelmää, jossa abortteja arvotetaan kahteen eri kastiin”, Marttila päättää.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
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