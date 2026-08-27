Lämpövaraston kapasiteetti kasvoi yli 50 %
24.9.2026 12:30:00 EEST | Vaasan Sähkö Oy | Tiedote
Vaasan Voiman voimalaitosalueella Vaasan Vaskiluodossa on kehitetty energiajärjestelmä, jossa yhdistyvät lämpöenergiavarastointi, sähkökattilat sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Viimeisin muutos mahdollisti lämpövaraston lämpötilan noston jopa 130 asteeseen, mikä lisää varaston kapasiteettia yli 50 prosentilla 17 gigawattituntiin. Samalla otettiin käyttöön uusi sähköhöyrykattila. Alueen yhdistelmä on Suomessa ainutlaatuinen, mutta myös eurooppalaisesta näkökulmasta se on poikkeuksellinen.
Vaasan Sähkön kaukolämpöjohtaja Markus Tuomala on laitosalueen kehitykseen tyytyväinen.
- Ratkaisu parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja tukee energiajärjestelmälle tärkeää joustoa. Lämpövaraston energia riittää lämmittämään kaukolämpöverkostossa olevia kiinteistöjä talvella jopa 10 vuorokauden ajan. Kokonaisuus on myös tärkeä huoltovarmuuden näkökulmasta.
Sähkökattiloiden ansiosta yhdistelmä tasoittaa myös sähkön ylituotantoa tuulisina päivinä. Tällaiset ratkaisut ovat siis yksi tapa mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamista.
- Varastointimahdollisuus tekee tuulivoiman ja muiden lämmönlähteiden hyödyntämisestä hyvin tehokasta. Energia saadaan talteen ja käytettäväksi varastosta, kun sille on tarvetta. Lämpövarasto palvelee nyt entistä paremmin ympäri vuoden, myös kylmimmillä pakkasjaksoilla.
Vuonna 2025 Vaasan Sähkön myymästä kaukolämmöstä 22 prosenttia perustui sähkökattiloissa tuotettuun lämpöön.
Ratkaisulla on merkittävä rooli myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Vaasan kaukolämmöntuotannossa.
- Yhteiskunnan ja järjestelmän kannalta suoraan kaukolämpötuotantoon tehtävät muutokset hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on huomattavasti edullisempi ratkaisu kuin yksittäisiin kiinteistöihin tehtävät toimet, Tuomala toteaa.
- Vaasassa olemme tehneet hyviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja jo pitkään siirtyäksemme kaukolämpötuotantoon, joka ei perustu polttoon.
Vuonna 2025 suurimmat lämmön lähteet Vaasan Sähkön myymässä kaukolämmössä olivat kierrätykseen soveltumaton yhdyskuntajäte (59,0 %), sähkö (22,0 %) ja biopolttoaineet (10,7 %). Kivihiiltä tuotannossa käytettiin 0,1 %.
Vaasan Sähkö on Vaasan Voiman suurin omistaja.
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Yhteyshenkilöt
Markus TuomalaKaukolämpöyksikön johtaja
Vaasan Sähkö Oy
Kuvat
Vaasan Sähkö -konserni
Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Vaasan Sähkö -konsernissa työskentelee noin 160 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 185 milj. euroa.
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