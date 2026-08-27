Vaasan Sähkö Oy

Lämpövaraston kapasiteetti kasvoi yli 50 %

24.9.2026 12:30:00 EEST | Vaasan Sähkö Oy | Tiedote

Jaa

Vaasan Voiman voimalaitosalueella Vaasan Vaskiluodossa on kehitetty energiajärjestelmä, jossa yhdistyvät lämpöenergiavarastointi, sähkökattilat sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Viimeisin muutos mahdollisti lämpövaraston lämpötilan noston jopa 130 asteeseen, mikä lisää varaston kapasiteettia yli 50 prosentilla 17 gigawattituntiin. Samalla otettiin käyttöön uusi sähköhöyrykattila. Alueen yhdistelmä on Suomessa ainutlaatuinen, mutta myös eurooppalaisesta näkökulmasta se on poikkeuksellinen.

Vaskiluodon lämpövarasto, Vaasan Voima
Vaskiluodon lämpövarasto EPV Energia

Vaasan Sähkön kaukolämpöjohtaja Markus Tuomala on laitosalueen kehitykseen tyytyväinen.

- Ratkaisu parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja tukee energiajärjestelmälle tärkeää joustoa. Lämpövaraston energia riittää lämmittämään kaukolämpöverkostossa olevia kiinteistöjä talvella jopa 10 vuorokauden ajan. Kokonaisuus on myös tärkeä huoltovarmuuden näkökulmasta.

Sähkökattiloiden ansiosta yhdistelmä tasoittaa myös sähkön ylituotantoa tuulisina päivinä. Tällaiset ratkaisut ovat siis yksi tapa mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamista.

- Varastointimahdollisuus tekee tuulivoiman ja muiden lämmönlähteiden hyödyntämisestä hyvin tehokasta. Energia saadaan talteen ja käytettäväksi varastosta, kun sille on tarvetta. Lämpövarasto palvelee nyt entistä paremmin ympäri vuoden, myös kylmimmillä pakkasjaksoilla.

Vuonna 2025 Vaasan Sähkön myymästä kaukolämmöstä 22 prosenttia perustui sähkökattiloissa tuotettuun lämpöön.

Ratkaisulla on merkittävä rooli myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Vaasan kaukolämmöntuotannossa.

- Yhteiskunnan ja järjestelmän kannalta suoraan kaukolämpötuotantoon tehtävät muutokset hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on huomattavasti edullisempi ratkaisu kuin yksittäisiin kiinteistöihin tehtävät toimet, Tuomala toteaa.

- Vaasassa olemme tehneet hyviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja jo pitkään siirtyäksemme kaukolämpötuotantoon, joka ei perustu polttoon.   

Vuonna 2025 suurimmat lämmön lähteet Vaasan Sähkön myymässä kaukolämmössä olivat kierrätykseen soveltumaton yhdyskuntajäte (59,0 %), sähkö (22,0 %) ja biopolttoaineet (10,7 %). Kivihiiltä tuotannossa käytettiin 0,1 %.

Vaasan Sähkö on Vaasan Voiman suurin omistaja.

Lue myös EPV Energian uutinen: Vaasan Vaskiluotoon valmistui yksi Euroopan kiinnostavimmista energiajärjestelmistä.

Avainsanat

energiaEnergia- ja raaka-aineetVaasan Sähkö Oyepv energiavaasakaukolämpö

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vaskiluodon lämpövarasto, Vaasan Voima
Vaskiluodon lämpövarasto
EPV Energia
Lataa

Vaasan Sähkö -konserni

Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Vaasan Sähkö -konsernissa työskentelee noin 160 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 185 milj. euroa.

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Vaasan Sähkö Oy

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye