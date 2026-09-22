Itä-Uudenmaan hyvinvointialue palkittiin asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosta
22.9.2026 15:38:45 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on myöntänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian vaikuttavin toimeenpanija -kunniakirjan tunnustuksena strategian ansiokkaasta toimeenpanosta. Kunniakirja jaettiin kansallisessa Asiakas- ja potilasturvallisuusseminaarissa Vaasassa 18.9.2026.
Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus palkitsee vuosittain organisaatioita, jotka ovat tehneet merkittävää työtä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue oli strategian toimeenpanossa edistynein hyvinvointialue vuonna 2025. Kunniakirjan asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ansiokkaasta toimeenpanosta vastaanottivat laatupäällikkö Rebecca Sjöholm ja asiakas- ja potilasturvallisuuden erityisasiantuntija Sanna Sten Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta kansallisessa Asiakas- ja potilasturvallisuusseminaarissa Vaasassa 18.9.2026.
Sjöholm kertoo, että asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia on ennen kaikkea tärkeä työkalu. Strategialla varmistetaan, että toimintaa kehitetään johdonmukaisesti oikeaan suuntaan.
Hyvä asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy asukkaille turvallisina palveluina ja kohtaamisina. Kehittämistyön yhteinen tavoite on varmistaa, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat saavat turvallisia palveluja ja hoitoa joka päivä, Sjöholm jatkaa.
Strategian vaikuttavuus syntyy arjen toiminnassa ja käytännön teoissa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella niin organisaatio kuin henkilöstökin ovat sitoutuneet kehittämiseen ja ovat valmiita uudistamaan toimintatapoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, Sten kertoo.
Sten ja Sjöholm painottavat, että tunnustus kuuluu koko henkilöstölle. He kiittävät työntekijöitä sitoutumisesta, osaamisesta ja pitkäjänteisestä työstä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskusta tunnustuksesta. Yhteinen työ strategian edistämiseksi jatkuu.
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Yhteyshenkilöt
Rebecca SjöholmLaatupäällikköItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0401372406rebecca.sjoholm@itauusimaa.fi
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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