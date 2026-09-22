Pihlajasaarta kehitetään luontoarvoja vaalien kasvaville kävijämäärille

23.9.2026 09:03:45 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

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Pihlajasaaren kehittämissuunnitelma valmistui keväällä 2026, ja sen toteutus käynnistyy vaiheittain vuonna 2027. Tavoitteena on parantaa saaren palveluita ja saavutettavuutta kasvaville kävijämäärille samalla, kun saaren arvostettua luontoa, rauhaa ja merellistä tunnelmaa vaalitaan.

Ilmakuva Pihlajasaaresta
Pihlajasaari on yksi Helsingin suosituimmista ulkoilusaarista. Se sijaitsee Hernesaaren edustalla, noin 10 minuutin merimatkan päässä mantereelta. KopterCam Helsingin kaupunki.

Pihlajasaari on yksi Helsingin suosituimmista ulkoilusaarista. Kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina muun muassa vesiliikenteen kehittämisen ansiosta, ja vuosittaisen kävijämäärän arvioidaan nousevan nykyisestä noin 60 000 kävijästä jopa 100 000 kävijään vuoteen 2030 mennessä.

Kesällä 2026 toteutetun kävijätutkimuksen mukaan saaren tärkeimmät vetovoimatekijät ovat luonto, rauhallisuus, merellisyys ja ainutlaatuinen saaristotunnelma. Nykyiset kävijät eivät ensisijaisesti toivoneet uusia palveluja, vaan nykyisten peruspalveluiden parantamista. Eniten kehittämistarpeita nähtiin WC-tiloissa, vesipisteissä ja opasteissa. Lisäksi saarella toivottiin enemmän saunavuoroja sekä mahdollisuutta yleisiin saunavuoroihin.

Nykyiset kävijät kuvasivat Pihlajasaarta helposti saavutettavana luontokohteena, joka tarjoaa virkistystä, rauhoittumista ja vastapainoa kaupunkielämälle.

Luonnonrauhaa ja aktiivista virkistyskäyttöä rinnakkain

Kaupungin tavoitteena on kehittää Pihlajasaarta viihtyisänä ja turvallisena kohteena yhä useammille helsinkiläisille, kuten koululaisille ja perheille. Kehittämisessä keskeinen lähtökohta on luonnonrauhan säilyttäminen.

Suunnitelmassa saarelle on määritelty sekä aktiiviseen käyttöön tarkoitettuja alueita että luonnonrauhaa ja hiljaisuutta tukevia alueita. Tavoitteena on hyödyntää saaren eri osia tasapainoisesti ja tarjota entistä useammalle mahdollisuus nauttia sen parhaista ulkoiluympäristöistä.

Osana kokonaisuutta Itäisen Pihlajasaaren etelärannalla sijaitseva naturistiranta muutetaan yleiseksi alueeksi kesän 2027 aikana. Muutos vapauttaa alueita nykyistä monipuolisempaan käyttöön ja tarjoaa lisää tilaa muun muassa virkistäytymiseen, kalastukseen ja oleskeluun.

"Pihlajasaaren kehittämisen lähtökohtana on säilyttää se helposti saavutettavana luontokohteena, jonne kenen tahansa on helppo tulla viettämään päivää. Haluamme, että saareen voi lähteä matalalla kynnyksellä, vaikka suoraan kaupungilta farkut jalassa. Kävijät arvostavat ennen kaikkea saaren luontoa, rauhaa ja merellistä tunnelmaa, ja juuri näitä vahvuuksia haluamme kehittää ja vaalia myös tulevaisuudessa," sanoo ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg Helsingin liikuntapalveluista.

Ensimmäiset uudistukset näkyvät jo kesällä 2027

Kehittämistoimet käynnistyvät vuonna 2027. Telttailu- ja grillialueiden rakenteita kunnostetaan, ja ravintolapalveluja kehitetään yhteistyössä yrittäjän kanssa.

Saunapalveluja lisätään tarjoamalla enemmän varattavia vuoroja, ja tavoitteena on tulevaisuudessa järjestää myös yleisiä saunavuoroja sekä selvittää uuden saunan mahdollisuuksia.

Lisäksi vesiliikennettä kehitetään vähäpäästöisemmäksi sähköistämisen avulla. Maksuttomia vesiliikennematkoja tarjotaan jatkossakin koululaisille sekä erilaisten teemapäivien yhteydessä kaikille kaupunkilaisille.

Pihlajasaaren ja Uunisaaren uimakoppien vuokraus siirtyy Varaamo-järjestelmään talvikaudella 2027. Jatkossa uimakopit vuokrataan vuodeksi kerrallaan arvonnan perusteella.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ilmakuva Pihlajasaaresta
Pihlajasaari on yksi Helsingin suosituimmista ulkoilusaarista. Se sijaitsee Hernesaaren edustalla, noin 10 minuutin merimatkan päässä mantereelta.
KopterCam Helsingin kaupunki.
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Värikkäät uimakopit Pihlajasaaren uimarannalla.
Pihlajasaaren uimarannalla on 42 kappaletta uimakoppeja, joista 6 on yleisessä käytössä.
Helsingin kaupunki
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