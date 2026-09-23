Lindberg kysyy vihreiltä ja vasemmistoliitolta: Miten Daavidin lingon huolto ja päivitykset turvataan?
23.9.2026 13:40:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg nostaa esiin käytännön kysymyksen vihreiden ja vasemmistoliiton arvosteltua puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin-vierailua: miten Suomen kriittisen ilmatorjuntajärjestelmän toimitukset, päivitykset ja huoltovarmuus niiden mielestä pitäisi turvata?
Puolustusministeri Antti Häkkänen vieraili Israelissa tutustumassa Suomelle hankittuun Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmään ja tapasi Israelin puolustusministeri Israel Katzin. Matkan päätarkoituksena oli varmistaa, että Suomi saa järjestelmän uusimmilla päivityksillä.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on ilmoittanut esittävänsä Häkkäselle epäluottamusta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on puolestaan arvostellut vierailua ja vasemmistoliitto on vaatinut Israelin kanssa käytävän asekaupan lopettamista.
Lindbergin mukaan keskustelussa on tärkeää pitää erillään kaksi asiaa: Israelin toimien arviointi ja Suomen oman puolustuskyvyn ylläpito.
– Israelin toimintaa voidaan arvioida kansainvälisen oikeuden näkökulmasta aivan kuten muidenkin valtioiden toimintaa. Mutta siitä ei seuraa, että Suomen pitäisi jättää oman ilmapuolustuksensa kannalta välttämättömät asiat hoitamatta. Puolustusjärjestelmät eivät toimi niin, että järjestelmä ostetaan ja sen jälkeen yhteydet toimittajaan voidaan katkaista, Lindberg sanoo.
Daavidin lingon hankintapäätös tehtiin huhtikuussa 2023 Sanna Marinin hallituksen aikana.
– Hankintapäätös tehtiin hallituksessa, jossa sekä vihreät että vasemmistoliitto olivat mukana. Nyt kysymys kuuluu hyvin konkreettisesti: miten ne varmistaisivat järjestelmän käyttöönoton, päivitykset, varaosat ja kriittisen materiaalin saatavuuden, jos yhteyksiä järjestelmän valmistajiin ja Israelin puolustushallintoon ryhdytään katkaisemaan? Lindberg kysyy ja lisää, että riskinä ovat myös erittäin mittavat sopimussakot, jos kaupat näin myöhään peruttaisiin. Pahimmassa tapauksessa rahat menisivät, mutta torjuntakykyä ei tule.
Lindberg korostaa, että puolustusmateriaalin kohdalla kyse ei ole yksittäisestä kaupasta vaan vuosikymmeniä kestävästä kokonaisuudesta.
– Suorituskyky ei ole postipaketti, mikä toimitetaan perille ja kuitataan vastaanotetuksi. Se muodostuu järjestelmästä, ohjuksista, huollosta, varaosista, päivityksistä, koulutuksesta ja toimitusvarmuudesta. Jos jokin näistä puuttuu kriisin hetkellä, sillä on suora vaikutus Suomen puolustuskykyyn. Tämä on se käytännön todellisuus puolustuspolitiikassa, entinen komentaja sanoo.
Lindbergin mukaan Suomen on kyettävä samanaikaisesti puolustamaan kansainvälistä oikeutta ja huolehtimaan omasta puolustuskyvystään.
– Turvallisuuspolitiikassa arvot ovat tärkeitä. Niin ovat myös kyky ja valmius puolustaa Suomea. Näitä kahta asiaa ei pidä rakentaa toistensa vastakohdiksi. Suomen puolustuksen tehtävä on varmistaa, että suomalaiset voivat elää rauhassa myös silloin, kun turvallisuusympäristö ympärillämme vaikeutuu, Lindberg sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jarmo LindbergKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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