SDP:n Tuppurainen: Asettaako pääministeri hallituksensa toimintakyvyn suomalaisten yhdenvertaisuuden edelle?
22.9.2026 18:11:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Lähes tasan vuosi sitten pääministeri Orpo kertoi medialle, että hallituksessa on sovittu, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien rasistista puheista tulee seuraamuksia.
”Ollaan tehty nyt niin selkeät toimintamallit näiden kokemusten opettamana, että niiden puitteissa meillä on nyt edellytykset toimia ja vaatia eduskuntaryhmiä toimimaan. Ja jos näin ei toimita, hallitus ei ole toimintakykyinen”. Näin totesi pääministeri Orpo syksyllä 2025.
Kun tänä syksynä hallituspuolueen riveistä jälleen kuultiin törkeää rasistista puhetta, pääministeri kuittasi asian käsitellyksi ilman, että rasistisesta puheesta olisi taaskaan tiettävästi annettu sanktioita.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vaatii pääministeriä vastaamaan, onko rasistisesta puheesta tullut hallituksen edellyttämiä seuraamuksia ja onko hallituksen tähän sopima toimintamalli yhä käytössä.
SDP kysyi asiasta pääministeriltä useaan otteeseen eduskunnan budjettikäsittelyssä, mutta pääministeri kieltäytyi vastaamasta koko kysymykseen sanktioista.
– Koska pääministeri ei kyennyt tähän vastaamaan lukuisista kysymyksistä huolimatta, tarkoittaako se, että yhdenvertaisuustiedonannon suojamekanismista ja periaatteesta on nyt luovuttu, Tuppurainen kysyy.
– Jos näin on, mitä seuraamuksia sillä on suomalaisen yhteiskunnan ilmapiirille? Asettaako pääministeri siis hallituksensa toimintakyvyn suomalaisen yhteiskunnan yhdenvertaisuuden edelle?
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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