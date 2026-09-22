Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 22.9. kokouksen päätöstiedote
22.9.2026 19:42:11 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 22. syyskuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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