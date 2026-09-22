Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 22.9. kokouksen päätöstiedote

Syksyn influenssa- ja koronarokotukset alkavat Helsingissä lokakuussa 22.9.2026 07:59:35 EEST | Tiedote

Helsinki tarjoaa maksuttomia influenssa- ja koronarokotuksia henkilöille, jotka kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemiin kohderyhmiin. Rokotuksia annetaan laajasti sosiaali- ja terveyspalveluissa.