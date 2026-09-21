Fliiga

Eklund ja Paajanen johtivat TPS:n avauspisteille

22.9.2026 21:16:17 EEST | Fliiga | Tiedote

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Hattutempun taituroinut Veikko Paajanen ja neljä pistettä pinonnut Alex Eklund nousivat päärooliin, kun TPS otti syksyn avauspisteensä kaatamalla kotonaan Hawksin 7-2.

Hawksin Tuure Ailio kuittasi avauserässä vielä isäntien avausmaalin, mutta toisessa otti otteen TPS. Maalinteossa se onnistui kuitenkin vain kerran, kun isoja torjuntoja Hawksin maalissa venyttänyt Toni Wuorenjuuri piti pelin vielä tasaisena. Vielä kuusi minuuttia ennen loppusummeria TPS johti vain 3-2, kun Veikko Paajanen oli kasvattanut eroa ja Hawks osunut illan toisestakin ylivoimastaan Justus Mustosen viimeistellessä. Sitten lukemat repesivät, kun Paajanen iski Alex Eklundin nappisyötöistä illan toisen ja kolmannen maalinsa, Eklund napautti takatolpalta 5-2 ja välissä vielä Lari Kujansivu avasi maalitilinsä F-liigassa liidättämällä pallon tyhjiin.

Sekä TPS että Hawks ovat nyt ottaneet kolmesta ottelusta yhden voiton.

F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla O2-Jyväskylä–Oilers, Classic–TPS ja EräViikingit–Hawks.

Yhteyshenkilöt

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