Perjantaina Eurojackpotissa jaossa jo 80 miljoonan euron päävoitto

Eurojackpotin kierroksen 39/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 17, 23, 33, 46 ja 47. Tähtinumerot ovat 4 ja 5.

Illan suurimmat voitot osuivat neljälle 5+1-tulokselle. Reilun 430 000 euron voitoista kaksi osui Saksaan ja yhdet Norjaan ja Tšekkiin.

5+0 osumia löytyi tällä kierroksella viisi kappaletta, ja näillä kullakin voitti hieman yli 196 000 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, kaksi Tšekkiin ja yksi Sloveniaan.

Suomen suurin voitto tuli yhdellä 4+2 osumalle, jolla voitti tänä iltana 5 219,20 euroa.

Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 2 5 1 2 0 9 6. Illan arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Milli-pelin oikea rivi on 1, 8, 9, 10, 22, 38 ja lisänumero 36. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 19 286 kappaletta

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Amsterdam 14. Tuhannen euron arvoisia täysosumia löytyi kaksi kappaletta.

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