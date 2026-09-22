Solidium toteutti onnistuneesti Sampo Oyj:n A-osakkeiden myynnin
23.9.2026 09:00:00 EEST | Solidium Oy | Tiedote
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY
Solidium Oy on myynyt tänään 23.9.2026 nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille 70 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta, eli noin 2,6 prosenttia kaikista Sammon osakkeista (”Osakemyynti”), myyntihintaan 9,00 euroa osakkeelta. Bruttomyyntitulot ovat 630 miljoonaa euroa. Solidium käyttää Osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa pääoman palautukseen Suomen valtiolle sekä ICEYEn äskettäisen lisäsijoituksen rahoittamiseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin.
”Solidium on keventänyt omistustaan Sammossa tasaisesti vuosien varrella, ja nyt toteutettu, Solidiumin strategian mukainen osakemyynti on luonnollista jatkoa tälle kehitykselle. Sammon arvostustaso on tällä hetkellä hyvä, joten on sopiva hetki myydä osakkeita. Sammolla on johtava asema pohjoismaisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla, ja uskomme sen jatkavan vahvaa omistaja-arvon luontia tulevaisuudessakin”, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg.
Osakemyynnin jälkeen Solidium omistaa noin 94 miljoonaa Sammon A-osaketta. Myynnin johdosta Solidiumin omistusosuus Sammossa laski aiemmasta 6,2 prosentista 3,6 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista ja ääniosuus laski 6,2 prosentista 3,5 prosenttiin.
Osakemyynnin pääjärjestäjinä toimivat Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE ja Nordea Bank Oyj.
Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Sammon osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Matts Rosenberg
Mediakyselyt: Ulla Palmunen, puh. +358 40 770 7000
Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 10,4 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.
Tärkeä huomautus
TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDONANTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.
TÄMÄ TIEDOTE JAETAAN JA SE ON SUUNNATTU YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA VAIN PUBLIC OFFERS AND ADMISSIONS TO TRADING REGULATIONS 2024 -SÄÄNNÖKSEN LIITTEEN 1 PYKÄLÄSSÄ 15 MÄÄRITELLYILLE "KOKENEILLE SIJOITTAJILLE", (A) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005, MUUTOKSINEEN (”MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(5) TARKOITTAMALLA TAVALLA; B) JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN NETTOVARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA; TAI (C) MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE NE VOIDAAN LAILLISESTI ANTAA TIEDOKSI (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”) . TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA. HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI MUUTOIN NOJAUTUA NIIHIN.
TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ ARVOPAPEREITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.
SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA OSAKEMYYNNISSÄ TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI SAA VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, KANADASSA TAI KANADAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, AUSTRALIAN, KANADAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.
TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MIKÄÄN NIIDEN LÄHIPIIREIHIN KUULUVA TAHO TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOILLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EDELLYTTÄVÄT, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA TÄLLAISIIN RAJOITUKSIIN JA NOUDATETTAVA NIITÄ.
PÄÄJÄRJESTÄJÄT TOIMIVAT YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EIVÄT PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN TIEDOTTEEN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ EIVÄTKÄ NE OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄT VOIVAT OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.
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Solidium inleder försäljning av A aktier i Sampo Abp22.9.2026 18:35:00 EEST | Pressmeddelande
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Solidium offentliggör idag 22.9.2026 ett erbjudande av 70 miljoner A aktier i Sampo Abp dvs. cirka 2,6 procent av de utestående aktierna i Sampo (”Aktieförsäljning”). Aktieförsäljningen inleds omedelbart. Vid Aktieförsäljningen erbjuds aktier i Sampo till finländska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat auktionsförfarande. Solidium äger för närvarande cirka 164 miljoner A aktier i Sampo dvs. 6,2 procent av samtliga utestående aktier. Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE och Nordea Bank Abp agerar som huvudarrangörer i Aktieförsäljningen. Solidium kommer att använda medlen från Aktieförsäljningen huvudsakligen för en kapitalåterbäring till staten, finansiering av den senaste tilläggsinvesteringen i ICEYE och
Solidium käynnistää Sampo Oyj:n A-osakkeiden myynnin22.9.2026 18:35:00 EEST | Tiedote
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Solidium Oy julkistaa tänään 22.9.2026 osakemyynnin, jossa yhtiö tarjoaa myyntiin 70 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta eli noin 2,6 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista (”Osakemyynti”). Osakemyynti alkaa välittömästi. Osakemyynnissä osakkeita tarjotaan suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 164 miljoonaa Sammon A-osaketta eli 6,2 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista. Osakemyynnin pääjärjestäjinä toimivat Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE ja Nordea Bank Oyj. Solidium käyttää Osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa pääoman palautukseen Suomen valtiolle sekä ICEYEn lisäsijoituksen rahoittamise
Solidium launches accelerated bookbuilt offering of Sampo plc A shares22.9.2026 18:35:00 EEST | Press release
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW Solidium Oy today, 22 September 2026, announces an offering of part of its holding in Sampo plc representing 70 million A shares i.e. approximately 2.6 per cent of the outstanding shares in Sampo (the “Equity Offering”). The books for the Equity Offering will open with immediate effect. The shares offered in the Equity Offering will be placed in an accelerated bookbuilt offering to Finnish and international institutional investors. The current ownership interest of Solidium in Sampo is approximately 164 million A shares, representing approximately 6.2 per cent of the outstanding shares. Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE and Nordea Bank Abp are acting as Global Coordinators and Bookrunners for the Equity Offering. Solidium will use the proceeds from the Equity Offer
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1.–30.6.2026: Starkt värdeskapande, aktieinnehav genererade en totalavkastning på 18,4 procent21.8.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Solidium publicerade sin halvårsöversikt för januari–juni 2026 i dag. Solidiums aktieinnehav genererade en stark totalavkastning (TSR) om 18,4 procent under de första 6 månaderna av 2026. Värdet på aktieinnehaven ökade till 10,6 miljarder euro (9,1 miljarder euro vid utgången av 2025). Totalavkastningen 18,4 procent för Solidiums aktieinnehav översteg totalavkastningen för jämförelseindex (9,5 procent) och OMXH CAP GI-index (8,8 procent). Totalavkastningen på Solidiums aktieinnehav under senaste fem år var 9,1 procent per annum per 30 juni 2026. Detta överstiger totalavkastningen för jämförelseindex (7,4 procent per annum) och OMXH CAP GI-index (6,0 procent per annum). Den starka avkastningen för Solidiums portfölj under årets första halva drevs framför allt av Nokia. “Solidiums portföljbolag presterade väl under första halvåret 2026, speciellt vad gäller marginalförbättring. Totalavkastningen på Solidiums aktieinnehav (18,4 procent) var stark och drevs av den exceptionella värdeutveck
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