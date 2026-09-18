Apetitin uutuudet ammattikeittiöille tukevat kasvipainotteisempaa ruokailua
24.9.2026 10:30:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote
Apetitin syksyn uutuudet ammattikeittiöille vastaavat kasvavaan tarpeeseen lisätä kasvipainotteista syömistä tinkimättä mausta tai käytännöllisyydestä. Apetit Kasvisjauhismuru sopii sekä kasvis- että yhdistelmäruokiin. Apetit Lohi-linssipyörykkä yhdistää kalan, palkokasvit ja kasvikset herkulliseksi kokonaisuudeksi.
Apetit Kasvisjauhismuru – toimiva uutuus kasvis- ja yhdistelmäruokiin
Apetit Kasvisjauhismuru on herneproteiinipohjainen kasviproteiinituote, jossa hyödynnetään Apetitin omaa innovaatiota BlackGrain from Yellow Fields®-rapsijauhetta. Kasvisjauhismurua voi käyttää kypsän jauhelihan tavoin joko kasvisruoissa tai lihaa ja kasviproteiinia sisältävissä yhdistelmäruoissa.
”Kasvisjauhismurun maku on mieto, minkä ansiosta se soveltuu monipuolisesti erilaisiin ruokalajeihin. Se säilyttää rakenteensa erinomaisesti myös keitoissa, kastikkeissa ja kylmävalmistuksessa sillä se ei vety”, Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala sanoo.
Irtopakastettuna tuotteena Kasvisjauhismuru on helppo annostella ja käyttää juuri tarvittava määrä.
Uudet ravitsemussuositukset sekä julkisen ruokailun ilmastotavoitteet kannustavat lisäämään kasvisten ja kasviproteiinien käyttöä. Lihan osuuden vähentäminen aterioissa korvaamalla osa siitä kasviproteiinilla on vaikuttava tapa edistää tavoitteita.
”Ruokapalveluissa ympäri Suomen etsitään aidosti toimivia ratkaisuja, joilla punainen liha korvataan kokonaan tai osittain resepteissä kasviproteiinilla. Siksi tarvitaan tuotteita, jotka ovat maistuvia, monipuolisia, erityisruokavalioihin sopivia ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä”, Apetitin avainasiakaspäällikkö Tuula Korkalainen kertoo.
Lohi-linssipyörykkä yhdistää kalan, palkokasvit ja kasvikset
Apetit Lohi-linssipyörykkä sisältää lohta (33 %) ja linssejä (14 %) sekä kasviksia kuten porkkanaa, paprikaa ja sipulia. Tuloksena on maukas ja hinnaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto, joka sopii monen ikäisten ruokailijoiden lautaselle.
”Lohi-linssipyörykkä yhdistää kalan, palkokasvit ja kasvikset helposti tarjoiltavaan muotoon. Se toimii monipuolisesti erilaisten lisukkeiden kanssa”, Ritala kertoo.
Uutuuspyörykkä on saanut positiivisen vastaanoton myös asiakkailta.
"Tuotetta on kuvailtu meheväksi, ja erityisesti lohen maun on koettu erottuvan hyvin", Korkalainen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Miika Kemiläviestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Wilhemiina Ritalabrändi- ja tuoteryhmäpäällikköPuh:+358104024435wilhelmiina.ritala@apetit.fi
Linkit
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka tuo kasvipohjaisen syömisen herkulliseksi osaksi arkea. Perustamme toimintamme tiiviiseen yhteistyöhön alkutuottajien kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Apetit luo kasviksista hyvinvointia kehittämällä herkullisia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja ja öljykasvituotteita, joilla pelastamme arkea kaikenlaisissa keittiöissä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
Helppo ja nopea pannuateria sisältää noin 30 prosenttia kasviksia – Apetitin uutuudet tuovat arkeen makua, kasviksia ja vaivattomuutta18.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Apetitin syksyn uutuudet vastaavat helppojen ja maistuvien arkiruokien kysyntään. Uudet pannuateriat valmistuvat pannulla 12 minuutissa ja sisältävät 30 prosenttia kasviksia. Lisäksi Crispy chick -sarja laajenee nugetteihin ja Twin-pizzoihin saadaan uusi bolognese-maku.
Apetit pakasti Suomessa ennätyssuuren hernesadon – sopimusviljelijöillä onnistunut satokausi pakasteherneessä3.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Apetitin suomalaisilla herneen sopimusviljelijöillä oli onnistunut satokausi. Tuloksena oli Apetitin historian suurin pakasteherneen sato Suomessa. Kuluvana vuonna Apetit viljelytti hernettä yli 2 000 hehtaarilla Suomessa. Kotimaan pakasteherneen viljelypinta-ala on yli kaksinkertaistunut vajaassa kymmenessä vuodessa.
Uusi kotimainen palkokasvi pakastealtaaseen - tuoreena pakastettu härkäpapu on pohjoisen edamame1.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Apetit tuo pakastealtaaseen uuden kotimaisen palkokasvin, härkäpavun. Kotimainen härkäpapu on laadukas ja monipuolinen palkokasvi – pohjolan edamame - joka sopii käytettäväksi herneen tapaan sekä esimerkiksi aasialaisiin ruokiin. Sopimusviljelty, tuoreena puitava ja pakastettava härkäpapu on maultaan mieto ja raikas. Koostumus napakan kuoren alla on täyteläisen pehmeä.
Apetit Oyj:n tammi-kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen julkistaminen 21. elokuuta 202614.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2026 julkistetaan perjantaina 21.8.2026 klo 8.30. Puolivuosikatsaus on luettavissa julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla apetit.fi.
Publishing of Apetit Plc’s Half-Year Report for January-June 2026 on 21 August 202614.8.2026 08:00:00 EEST | Press release
Apetit Plc will publish its Half-Year Report for January-June 2026 on Friday, 21 August 2026 at 8:30 a.m. The report can be found on the company’s website at apetit.fi after its publishing.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme