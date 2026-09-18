Apetitin uutuudet ammattikeittiöille tukevat kasvipainotteisempaa ruokailua

24.9.2026 10:30:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote

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Apetitin syksyn uutuudet ammattikeittiöille vastaavat kasvavaan tarpeeseen lisätä kasvipainotteista syömistä tinkimättä mausta tai käytännöllisyydestä. Apetit Kasvisjauhismuru sopii sekä kasvis- että yhdistelmäruokiin. Apetit Lohi-linssipyörykkä yhdistää kalan, palkokasvit ja kasvikset herkulliseksi kokonaisuudeksi.

Apetit Kasvisjauhismuru – toimiva uutuus kasvis- ja yhdistelmäruokiin​ 


Apetit Kasvisjauhismuru on herneproteiinipohjainen kasviproteiinituote, jossa hyödynnetään Apetitin omaa innovaatiota BlackGrain from Yellow Fields®-rapsijauhetta. Kasvisjauhismurua voi käyttää kypsän jauhelihan tavoin joko kasvisruoissa tai lihaa ja kasviproteiinia sisältävissä yhdistelmäruoissa.  
 
”Kasvisjauhismurun maku on mieto, minkä ansiosta se soveltuu monipuolisesti erilaisiin ruokalajeihin. Se säilyttää rakenteensa erinomaisesti myös keitoissa, kastikkeissa ja kylmävalmistuksessa sillä se ei vety”, Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala sanoo. 
 
Irtopakastettuna tuotteena Kasvisjauhismuru on helppo annostella ja käyttää juuri tarvittava määrä. 
 
Uudet ravitsemussuositukset sekä julkisen ruokailun ilmastotavoitteet kannustavat lisäämään kasvisten ja kasviproteiinien käyttöä. Lihan osuuden vähentäminen aterioissa korvaamalla osa siitä kasviproteiinilla on vaikuttava tapa edistää tavoitteita. 

”Ruokapalveluissa ympäri Suomen etsitään aidosti toimivia ratkaisuja, joilla punainen liha korvataan kokonaan tai osittain resepteissä kasviproteiinilla. Siksi tarvitaan tuotteita, jotka ovat maistuvia, monipuolisia, erityisruokavalioihin sopivia ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä”, Apetitin avainasiakaspäällikkö Tuula Korkalainen kertoo. 

Lohi-linssipyörykkä yhdistää kalan, palkokasvit ja kasvikset 


Apetit Lohi-linssipyörykkä sisältää lohta (33 %) ja linssejä (14 %) sekä kasviksia kuten porkkanaa, paprikaa ja sipulia. Tuloksena on maukas ja hinnaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto, joka sopii monen ikäisten ruokailijoiden lautaselle. 
 
”Lohi-linssipyörykkä yhdistää kalan, palkokasvit ja kasvikset helposti tarjoiltavaan muotoon. Se toimii monipuolisesti erilaisten lisukkeiden kanssa”, Ritala kertoo.   

Uutuuspyörykkä on saanut positiivisen vastaanoton myös asiakkailta. 

"Tuotetta on kuvailtu meheväksi, ja erityisesti lohen maun on koettu erottuvan hyvin", Korkalainen sanoo.

Yhteyshenkilöt

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Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka tuo kasvipohjaisen syömisen herkulliseksi osaksi arkea. Perustamme toimintamme tiiviiseen yhteistyöhön alkutuottajien kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa.​ Apetit luo kasviksista hyvinvointia kehittämällä herkullisia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja ja öljykasvituotteita, joilla pelastamme arkea kaikenlaisissa keittiöissä.​ Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi

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