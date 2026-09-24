Lemmikkieläinten maahantulovaatimuksilla ehkäistään raivotaudin leviämistä
25.9.2026 08:05:00 EEST | Tulli | Tiedote
Kansainvälistä raivotautipäivää vietetään maanantaina 28. syyskuuta. Tulli muistuttaa raivotaudin riskistä lemmikin kanssa matkailevia ja ulkomailta lemmikkejä ostavia. EU:ssa äskettäin todetut raivotautitapaukset osoittavat, että lemmikkieläinten laiton tuonti muodostaa raivotautiriskin myös niissä maissa, joissa tautia ei esiinny kotoperäisenä. Noudattamalla lemmikkieläimen tuontivaatimuksia voi ehkäistä raivotaudin leviämistä.
Raivotauti eli rabies on viruksen aiheuttama kaikkiin nisäkkäisiin, myös ihmiseen, tarttuva keskushermostosairaus. Oireiden puhjettua tauti johtaa käytännössä aina kuolemaan. Ihminen saa tartunnan useimmiten koiran puremasta. Maailmanlaajuisesti tautiin kuolee Maailman terveysjärjestön mukaan vuosittain arviolta noin 59 000 ihmistä.
Raivotautia esiintyy maailmanlaajuisesti ja myös joissakin EU-maissa, kuten Puolassa ja Romaniassa. Lemmikkieläinten laiton tuonti muodostaa raivotautiriskin myös niissä maissa, joissa tautia ei esiinny kotoperäisenä, kuten Suomessa. Vuoden 2026 aikana EU-maista Saksa ja Italia ovat raportoineet raivotautitartunnoista koirilla, jotka oli tuotu laittomasti EU:n ulkopuolelta.
Matkailevan lemmikin raivotautirokotus kuntoon
Raivotautia torjutaan muun muassa lemmikkien tuontia koskevilla vaatimuksilla. Koirilla, kissoilla ja freteillä on oltava voimassa oleva raivotautirokotus. Jos eläin tuodaan korkean raivotautiriskin maasta, kuten Venäjältä tai Turkista, sillä on oltava raivotautirokotuksen lisäksi hyväksyttävä raivotaudin vasta-ainetutkimuksen tulos. Vaatimus koskee myös EU-maasta lähtöisin olevia eläimiä, jotka käyvät riskimaassa ja palaavat EU:n alueelle.
– Lemmikkien maahantuloon liittyy rokotuksen ja vasta-ainetestin lisäksi myös muita vaatimuksia. Vaatimusten noudattaminen on aina lemmikin omistajan vastuulla, ja ne on selvitettävä ja hoidettava kuntoon hyvissä ajoin, muistuttaa tulliylitarkastaja Jasmin Joenperä.
Tulli valvoo rajanylityspaikoilla eläinten maahantulovaatimuksia noudattamista. Vaatimusten avulla varmistetaan, että vaaralliset taudit, kuten raivotauti, eivät pääse leviämään Suomessa eläimiin tai ihmisiin. Jos lemmikin maahantuonnin vaatimukset eivät täyty, se joudutaan palauttamaan lähtömaahan. Jos eläimen palauttaminen ei onnistu, eläin joudutaan lopettamaan, koska Suomessa ei ole mahdollisuutta asettaa eläintä karanteeniin. Lemmikin omistajan pitää maksaa kaikki kulut, joita syntyy, jos maahantulovaatimukset eivät täyty.
Lisätietoa
Lemmikit (tulli.fi)
Lemmikkien matkustus (ruokavirasto.fi)
Maailman rabiespäivä (ruokavirasto.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
tulliylitarkastaja Jasmin Joenperä
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi
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