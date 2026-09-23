C-hepatiitin testaus ja hoito helpottuvat Keski-Suomessa
23.9.2026 09:27:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynnistynyt C-hepatiitin eliminointihanke, jonka tavoitteena on löytää C-hepatiittia sairastavat mahdollisimman varhain ja tehdä testaukseen ja hoitoon hakeutumisesta mahdollisimman helppoa.
Hankkeen työntekijät jalkautuvat syksyn ja loppuvuoden aikana Jyväskylässä ja muualla Keski-Suomessa eri yksiköihin tekemään testauksia. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja pyritään toteuttamaan potilaalle mahdollisimman helposti.
Hoitoa varten voidaan ottaa verinäyte sormenpäästä
Aiemmin C-hepatiitin hoitoon pääsy on voinut edellyttää useita käyntejä terveydenhuollossa ja verinäytteiden ottamista laboratoriossa.
Hankkeessa kehitettävässä hoitomallissa kaikki hoitoa edeltävästi tarvittavat näytteet voidaan ottaa sormenpäästä. Suoniverinäytettä ei välttämättä tarvita lainkaan.
Tavoitteena on, että testaus ja hoito ovat mahdollisimman helposti saavutettavia ja, että hoitoon on mahdollista päästä mahdollisimman pienellä vaivalla.
Terveysneuvonnalla ehkäistään uusia tartuntoja
C-hepatiitti tarttuu ensisijaisesti veren välityksellä. Tartuntoja esiintyy erityisesti suonensisäisiä huumeita käyttävillä, mutta tartunta on mahdollinen myös muissa verikontakteissa.
Hankkeen aikana (1.6.2026-30.6.2027) kehitetään myös päihteitä käyttävien terveysneuvontapalveluja koko Keski-Suomen alueella. Tavoitteena on, että terveysneuvontaa on saatavilla asuinpaikasta riippumatta.
Terveysneuvonnalla voidaan ehkäistä uusia C-hepatiittitartuntoja ja edistää tartuntojen varhaista toteamista ja hoitoa.
Testaukseen voi hakeutua useassa paikassa
Syksyn aikana hankkeen työntekijä jalkautuvat testauslaitteiston kanssa Jyväskylän alueen asumispalveluyksiköihin ja päiväkeskukseen. Loppuvuodesta jalkaudutaan maakunnan eri päihdehoitoyksiköihin. Kohderyhmää tullaan tiedottamaan asiasta, kun testausaikataulu tarkentuu.
Lisätietoa testaukseen hakeutumisesta saa hankkeen työntekijöiltä sekä Visiitti-terveysneuvonnan palveluista.
Keski-Suomen hyvinvointialueen C-hepatiitin eliminointihanke on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja
Leena Autio, projektikoordinaattori, p. 050 501 7789, leena.autio@hyvaks.fi
Henna Saranen, hanketyöntekijä, sairaanhoitaja, p. 050 593 3015, henna.saranen@hyvaks.fi
Jaana Seva, hanketyöntekijä, sairaanhoitaja, p. 050 462 9569, jaana.seva@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö:
Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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