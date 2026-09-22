Lähes 33 000 helsinkiläistä varasi rokotusajan vuorokaudessa Maisassa – 65 vuotta täyttäneiden puhelinajanvaraus on avautunut tänään

Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus on käynnistynyt Helsingissä vilkkaasti. Ensimmäisen vuorokauden aikana lähes 33 000 helsinkiläistä varasi ajan syksyn rokotuksiin Maisassa. Jo ensimmäisen tunnin aikana rokotusaikoja oli varattu 10 000.

Ajanvaraus on sujunut pääosin hyvin. Ensimmäisen tunnin aikana Laajasalon terveysasemalle ei voinut varata aikoja teknisen ongelman vuoksi, mutta ongelma saatiin korjattua saman päivän aikana. Eniten aikoja on tähän mennessä varattu Kivelän ja Kalasataman terveysasemalle.

– Hienoa, että helsinkiläiset ovat löytäneet Maisa-ajanvarauksen näin aktiivisesti. Haluamme kiittää kaikkia Maisassa ajan varanneita. Rokotusaikoja on hyvin tarjolla, joten aikaa ei tarvitse varata heti ensimmäisinä päivinä. Ajanvaraus avattiin hyvissä ajoin ennen rokotusten alkamista, sanoo terveysasemien johtajalääkäri Kaisa Kivistö.

Terveysasemien influenssa- ja koronarokotukset alkavat 6. lokakuuta 75 vuotta täyttäneiden rokotuksilla. Rokotusviikot jatkuvat 20.11. asti.

Puhelinajanvaraus on avautunut 65 vuotta täyttäneille

Suosittelemme varaamaan rokotusajan ensisijaisesti Maisassa. Ajan varaaminen Maisassa on helppoa ja nopeaa. Jos Maisaa ei voi käyttää, ajan voi varata puhelimitse.



Puhelinajanvaraus avautui tänään 23. syyskuuta 65 vuotta täyttäneille, numerossa 09 31046300. Rokotusajanvarauspuhelin palvelee arkisin klo 8–16.