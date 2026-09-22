Lähes 33 000 helsinkiläistä varasi rokotusajan vuorokaudessa Maisassa – 65 vuotta täyttäneiden puhelinajanvaraus on avautunut tänään
23.9.2026 10:32:45 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus Helsingin terveysasemille avautui 65 vuotta täyttäneille eilen 22. syyskuuta Maisassa. Ensimmäisen vuorokauden aikana rokotusajan varasi jo lähes 33 000 helsinkiläistä. Tänään 23. syyskuuta klo 8 avautui myös rokotusten puhelinajanvaraus 65 vuotta täyttäneille.
Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus on käynnistynyt Helsingissä vilkkaasti. Ensimmäisen vuorokauden aikana lähes 33 000 helsinkiläistä varasi ajan syksyn rokotuksiin Maisassa. Jo ensimmäisen tunnin aikana rokotusaikoja oli varattu 10 000.
Ajanvaraus on sujunut pääosin hyvin. Ensimmäisen tunnin aikana Laajasalon terveysasemalle ei voinut varata aikoja teknisen ongelman vuoksi, mutta ongelma saatiin korjattua saman päivän aikana. Eniten aikoja on tähän mennessä varattu Kivelän ja Kalasataman terveysasemalle.
– Hienoa, että helsinkiläiset ovat löytäneet Maisa-ajanvarauksen näin aktiivisesti. Haluamme kiittää kaikkia Maisassa ajan varanneita. Rokotusaikoja on hyvin tarjolla, joten aikaa ei tarvitse varata heti ensimmäisinä päivinä. Ajanvaraus avattiin hyvissä ajoin ennen rokotusten alkamista, sanoo terveysasemien johtajalääkäri Kaisa Kivistö.
Terveysasemien influenssa- ja koronarokotukset alkavat 6. lokakuuta 75 vuotta täyttäneiden rokotuksilla. Rokotusviikot jatkuvat 20.11. asti.
Puhelinajanvaraus on avautunut 65 vuotta täyttäneille
Suosittelemme varaamaan rokotusajan ensisijaisesti Maisassa. Ajan varaaminen Maisassa on helppoa ja nopeaa. Jos Maisaa ei voi käyttää, ajan voi varata puhelimitse.
Puhelinajanvaraus avautui tänään 23. syyskuuta 65 vuotta täyttäneille, numerossa 09 31046300. Rokotusajanvarauspuhelin palvelee arkisin klo 8–16.
Yhteyshenkilöt
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Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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