Kokoomus Limnell: Suomi tarvitsee teknologiaministeriön – teknologinen murros on nostettava valtion johtamisen ytimeen
23.9.2026 09:38:18 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell esittää Suomeen teknologiaministeriötä. Limnellin mukaan teknologinen kehitys etenee nyt niin nopeasti ja vaikuttaa niin laajasti talouteen, turvallisuuteen ja yhteiskunnan toimintaan, ettei kokonaisuutta voida enää johtaa hajautuneesti eri hallinnonaloilla.
”Teknologia ei ole enää yksi politiikan sektori muiden joukossa. Se on talous-, turvallisuus- ja valtapolitiikkaa. Se vaikuttaa Suomen kasvuun, tuottavuuteen, huoltovarmuuteen, puolustuskykyyn ja riippuvuuksiimme. Siksi teknologinen kehitys on nostettava valtion strategisen johtamisen ytimeen”, Limnell sanoo.
Limnellin mukaan huomio kiinnittyy nyt ymmärrettävästi tekoälyyn, mutta katseen on oltava jo pidemmällä.
”Tekoälyloikka ei ole muutoksen päätepiste. Sen rinnalla etenevät kvanttiteknologia, puolijohteet, avaruusteknologia, robotiikka ja autonomiset järjestelmät. Kun nämä teknologiat yhdistyvät, kyse ei ole enää vain teknologisesta murroksesta vaan koko yhteiskunnan toimintatapojen muutoksesta”, Limnell sanoo.
Limnellin mukaan Suomen ongelma ei ole osaamisen tai strategioiden puute, vaan kokonaisuuden johtamisen hajanaisuus.
”Meidän on tehtävä strategisia valintoja siitä, missä teknologioissa Suomen on oltava vahva, mitä osaamista meillä on oltava omissa käsissämme ja missä riippuvuuksissa meidän on oltava erityisen tarkkoja. Teknologinen toimintakyky on yhä selvemmin myös kansallista turvallisuutta”, toteaa Limnell.
Teknologiaministeriön tehtävänä olisi Limnellin mukaan johtaa Suomen strategista teknologiapolitiikkaa ja sovittaa yhteen erityisesti elinkeino-, tutkimus-, innovaatio-, koulutus- ja turvallisuuspolitiikkaa.
”En esitä uutta ministeriötä byrokratian lisäämiseksi, vaan hajanaisuuden vähentämiseksi. Jonkun on katsottava teknologista murrosta kokonaisuutena yli hallinnonalojen, tehtävä strategisia valintoja ja varmistettava niiden toimeenpano”, Limnell sanoo.
Limnell näkee Suomella hyvät mahdollisuudet nousta teknologisen murroksen edelläkävijöiden joukkoon.
”Olemme pieni ja ketterä digiyhteiskunta. Meillä on korkeatasoista osaamista, vahva digitaalinen infrastruktuuri ja toimiva yhteiskunta. Pienen maan ei tarvitse olla paras kaikessa, mutta meidän on tunnistettava ne teknologiat, joissa voimme olla maailman kärkeä, ja keskittää voimavaroja niihin”, Limnell sanoo.
Limnellin mukaan kyse on lopulta Suomen tulevaisuuden suunnasta.
”Teknologinen kehitys tapahtuu riippumatta siitä, miten Suomi siihen suhtautuu. Meidän valintamme on, johdammeko muutosta vai sopeudummeko muiden tekemiin ratkaisuihin. Suomen on valittava oma teknologinen suuntansa. Siksi Suomi tarvitsee teknologiaministeriön”, Limnell sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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