Museovirasto avasi avustushaun kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2027

Avustukset kohdennetaan kulttuuripolitiikkaa valtakunnallisesti tai kansallisesti merkittävällä tavalla edistäviin yhteisöihin, kansainvälisten järjestöjen Suomen osastoihin sekä näihin järjestöihin rinnastuviin toimijoihin. Lisäksi avustuksella edistetään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustuksen saajan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille, kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja käytettävissä olevat avustusmäärärahat kohdennetaan toimintaan, joka edistää avustushaun tavoitteita mahdollisimman vaikuttavasti.

Avustuksina jaetaan noin 250 000 euroa. Vuonna 2026 keskimääräinen avustussumma oli noin 21 800 euroa. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Tätä avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.