Museovirasto avasi avustushaun kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2027
23.9.2026 09:36:47 EEST | Museovirasto | Tiedote
Museoviraston jakaman avustuksen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä. Avustusta haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 3.11.2025 klo 23.59 mennessä.
Avustukset kohdennetaan kulttuuripolitiikkaa valtakunnallisesti tai kansallisesti merkittävällä tavalla edistäviin yhteisöihin, kansainvälisten järjestöjen Suomen osastoihin sekä näihin järjestöihin rinnastuviin toimijoihin. Lisäksi avustuksella edistetään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustuksen saajan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille, kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille.
Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja käytettävissä olevat avustusmäärärahat kohdennetaan toimintaan, joka edistää avustushaun tavoitteita mahdollisimman vaikuttavasti.
Avustuksina jaetaan noin 250 000 euroa. Vuonna 2026 keskimääräinen avustussumma oli noin 21 800 euroa. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Tätä avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erikoisasiantuntijat Anna Stockley, p. 0295 33 6178 tai Anni Pelkonen, p. 0295 33 6052, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
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