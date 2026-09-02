Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2027

23.9.2026 09:36:47 EEST | Museovirasto | Tiedote

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Museoviraston jakaman avustuksen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä. Avustusta haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 3.11.2025 klo 23.59 mennessä.

Museokävijöitä Olavinlinnan Pikku Herttuan salissa. Kuva: Risto Hämäläinen, Museovirasto
Museokävijöitä Olavinlinnan Pikku Herttuan salissa. Kuva: Risto Hämäläinen, Museovirasto

Avustukset kohdennetaan kulttuuripolitiikkaa valtakunnallisesti tai kansallisesti merkittävällä tavalla edistäviin yhteisöihin, kansainvälisten järjestöjen Suomen osastoihin sekä näihin järjestöihin rinnastuviin toimijoihin. Lisäksi avustuksella edistetään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustuksen saajan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille, kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille.   

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja käytettävissä olevat avustusmäärärahat kohdennetaan toimintaan, joka edistää avustushaun tavoitteita mahdollisimman vaikuttavasti.  

Avustuksina jaetaan noin 250 000 euroa. Vuonna 2026 keskimääräinen avustussumma oli noin 21 800 euroa. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % toiminnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  

Tätä avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakuilmoitus sekä avustusehdot ovat luettavissa palvelussa.   

Avainsanat

museovirastoavustuksetvaltionavustuskulttuuriperintö

Yhteyshenkilöt

Erikoisasiantuntijat Anna Stockley, p. 0295 33 6178 tai Anni Pelkonen, p. 0295 33 6052, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

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Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

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