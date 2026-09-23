Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Risikko: Poliisin varoitus nuorten äärioikeistoradikalisoitumisesta on otettava vakavasti

23.9.2026 10:30:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko on huolissaan Sisä-Suomen poliisin havainnoista nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin. Risikko toivoo sisäministeri Mari Rantaselta arviota tilanteesta ja toimia, joilla nuorten houkuttelu ja osallistuminen väkivaltaiseen toimintaan voidaan estää.

Paula Risikko
Paula Risikko

Sisä-Suomen poliisi kertoi viime viikolla havainneensa merkkejä väkivaltaisen äärioikeistolaisen ideologian ihailusta ja verkkosisältöjen vaikutuksesta nuorten käyttäytymiseen. Poliisin mukaan väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin rekrytoidaan entistä nuorempia lapsia jopa kouluissa sekä harrastus- ja fanitoiminnassa. Myös Suojelupoliisi on tuonut ongelmaa esiin.

– Olen tästä aidosti huolissani. Kun poliisi kertoo, että mukaan vedetään yhä nuorempia lapsia ja väkivaltaista ajattelua ihannoidaan, kyse ei ole ilmiöstä, jota voidaan vain seurata sivusta. Mitä aikaisemmin muutokset nuoren käytöksessä tunnistetaan ja niihin puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on katkaista tämä kehitys, joka on vahingollinen nuoren tulevaisuudelle ja myös laajemmin koko yhteiskunnalle, Risikko sanoo.

Risikko muistuttaa, että väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäiseminen vaatii yhteistyötä eri tahoilta poliisilta, kouluilta, nuorisotyöltä, sosiaali- ja terveyspalveluilta sekä kodeilta. Ehkäisytyötä eivät voi tehdä viranomaiset yksin. Myös verkossa tapahtuvaan radikalisoitumiseen on pystyttävä reagoimaan riittävän varhain.

– Tein sisäministerinä paljon työtä väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi. Silloin korostimme erityisesti moniammatillista Ankkuri-toimintaa, varhaista puuttumista ja sitä, että nuoret itse otetaan mukaan ehkäisevään työhön. Myös EU-tason keinoja hyödynnettiin. Näistä keinoista on pidettävä kiinni ja niitä on kehitettävä muuttuvan toimintaympäristön mukana, Risikko sanoo.

Risikko toivoo selkeitä toimenpiteitä siitä, miten nuorten väkivaltaiseen radikalisoitumiseen vastataan valtakunnallisesti. EU-tasolla on toimia tehty runsaasti, ja niitäkin pitää hyödyntää.

– Nyt tarvitaan tieto siitä, ovatko nykyiset keinot ja resurssit riittäviä, miten koulujen ja poliisin yhteistyö toimii ja mitä tehdään verkossa tapahtuvan rekrytoinnin ehkäisemiseksi. Ehkäisytoiminnassa mallia kannattaa ottaa muun muassa Tampereella toimivasta moniammatillisesta yhteistyöryhmästä ja sen toiminnasta. Ääriajatteluun ja väkivallan ihannointiin on puututtava riippumatta siitä, mistä ideologiasta se kumpuaa. Jokainen nuori on saatava vedettyä pois väkivallan tieltä, Risikko sanoo.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusäärioikeistoekstremisminuoretradikalisoituminen

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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