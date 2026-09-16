Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen kaksinkertaistunut alkuvuonna – toiminta yhä ammattimaisempaa

Tullissa on havaittu entisestään lisääntynyt savukkeiden laiton maahantuonti. Savukkeita tuodaan maahan yhä useammin satojen tuhansien tai miljoonien savukkeiden erissä, ja varastoidaan täällä sitä varten hankittuihin varastoihin, yleensä Etelä-Suomen alueelle. Varastoista savukkeet jaetaan tukkutason myyjiltä pienemmille toimijoille ympäri Suomea.

- Tämän ilmiön tunnistamisessa ja tullirikollisuuden torjunnassa keskeisiä asioita ovat logistiikan tuntemus, yhteistyö yksityisen sektorin kanssa sekä kansainvälinen viranomaisyhteistyö. Näin pystymme puuttumaan tehokkaasti rikollisuuteen, joka kytkeytyy ulkomaanliikenteeseen ja hyödyntää laillisia kuljetusvirtoja, tullirikostutkinaosaston johtaja Petri Lounatmaa kertoo.

- Savukkeita tuodaan huomattavassa määrin kaupalliseen levitykseen tarkoitetuissa erissä. Savukkeiden salakuljetus muistuttaa jo järjestäytynyttä rikollisuutta. Eri tehtäviä hoitavat eri henkilöt, toiminta ylittää valtioiden rajat ja laillista yritystoimintaa käytetään tietoisesti peitteenä, kertoo eteläisen tullirikostutkinnan päällikkö, tulliylitarkastaja Tero Virtanen.

Tullissa on esitutkinnassa juttu, jossa epäillään 15:tä henkilöä jopa 10 miljoonan savukkeen ja muun tupakkatuotteen salakuljetuksesta Suomeen vuosina 2025 ja 2026. Tapauksen pääepäillyillä oli Virossa vakiintunut yhteyshenkilöverkosto, jonka kanssa savukkeita järjesteltiin Suomeen.

Rikollisen toiminnan suojana käytetään laillista logistiikkaa

Valtaosa savukkeista salakuljetetaan Suomeen Baltian kautta.

- Virosta Etelä-Suomen satamiin saapuva laivaliikenne on pääasiallinen maahantuontireitti. Savukkeiden salakuljetus- ja levitysorganisaatiot ovat monessa tapauksista ulkomaisten toimijoiden, lähinnä Baltian maiden kansalaisten käsissä. Suomessa takavarikoitujen ja haltuun otettujen savukkeiden lisäksi myös Virossa on takavarikoitu useita huomattavia savuke-eriä, jotka ovat olleet tarkoitettu Suomen markkinoille, Virtanen kertoo.

Savukkeiden laiton maahantuonti sulautetaan normaaliin kaupalliseen liikenteeseen, ja siinä hyödynnetään EU:n sisäliikenteen laillisia logistiikkaketjuja sekä yritysrakenteita. Juuri näin tehtiin myös toisessa tällä hetkellä Tullissa esitutkinnan käynnistäneessä tapauksessa, jossa takavarikoitiin neljä miljoonaa savuketta kesäkuussa 2026. Savukkeet oli piilotettu laillisen lastin sekaan.

- Tullin tehtävänä on suojata yhteiskuntaa sekä varmistaa logistiikan turvallisuus ja häiriöttömyys. Samalla edistämme tasapuolisia kilpailuedellytyksiä laillisesti toimiville yrityksille. Valvontaprosessimme muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joka ulottuu asiakkuuksien hallinnasta ja ulkomaanliikenteen riskianalyysista tullivalvontaan sekä tullirikollisuuden tutkintaan ja tiedusteluun, kertoo Lounatmaa.

Toiminnalla on sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen vaikutus

Savukkeiden salakuljetus on Suomessa nopeasti kasvanut, ammattimainen ja kansainvälisestikin organisoitu rikollisuuden muoto. Erityisesti laittomasti valmistettuihin savukkeisiin liittyvien tapausten verointressi voi olla miljoonia euroja.

- Tullin tietojen perusteella huomattava osa savukkeista on valmistettu laittomissa savuketehtaissa joko Baltiassa tai Puolassa. Usein savukkeista saatava rikoshyöty tai ainakin osa siitä toimitetaan ulkomaille, Tero Virtanen sanoo.

Laittomalla tupakkakaupalla aiheutetaan haittaa valtion taloudelle, kun vaatimusten mukaiset verotulot jäävät saamatta.

Tullirikostorjunnan tilastot 2021–2025