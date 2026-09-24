Uudistunut Finna kutsuu löytämään ja oivaltamaan
30.9.2026 07:00:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Finna on uudistunut, jotta kulttuurin, tieteen ja oppimisen aineistojen löytäminen olisi entistä sujuvampaa ja miellyttävämpää. Finna koostuu valtakunnallisesta Finna.fi-hakupalvelusta ja organisaatioasiakkaiden alustapalvelusta.
Finna on yhteisöllisesti rakennettu palvelu, alusta ja ekosysteemi. Finna.fi-hakupalvelusta löytyy aineistoja yli 470 kotimaiselta kirjastolta, arkistolta, museolta ja tutkimuslaitokselta. Palvelussa on tällä hetkellä yli 19 miljoonaa yksittäistä aineistoa, joista neljä miljoonaa on verkossa saatavilla.
Finnan alustapalvelua puolestaan hyödyntää yli 130 organisaatiota. Oman Finna-sivuston avulla kirjastot, arkistot ja museot tuovat kokoelmansa asiakkaidensa saataville ja turvallisesti käytettäviksi.
Tuttu palvelu – uusi ilme, parempi käyttökokemus
Uudistuneen Finnan brändistrategia ja visuaalinen ilme on suunniteltu yhteistyössä brändi- ja muotoilutoimisto Werkligin kanssa. Lisäksi uudistustyössä on kuultu hakupalvelun käyttäjien, organisaatioasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä.
Vaikka Finna.fi-hakupalvelu on kokenut muodonmuutoksen, tärkein tehtävä säilyy ennallaan. Finna palvelee jatkossakin monipuolista käyttäjäkuntaa, kuten aktiivisia kirjastokäyttäjiä, historiasta kiinnostuneita ja opetuksen aineistojen etsijöitä – kaikkia tarinoiden, tiedon ja sivistyksen janoisia.
Tavoitteena on ollut tehdä Finna.fi-hakupalvelusta saavutettavampi ja helpompi käyttää. Ulkoasua ja sivurakennetta on selkeytetty. Hakupalvelun käytettävyyttä on parannettu, saavutettavuusvaatimukset on huomioitu entistä paremmin ja sivusto toimii nyt sujuvammin eri laitteilla.
Myös Finnan alustapalvelua on kehitetty. Käytettävyyttä ja saavutettavuutta on parannettu, jotta Finna-näkymät palvelevat sivustojen käyttäjiä entistä sujuvammin. Kukin organisaatio voi räätälöidä näkymänsä oman ilmeensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Polkuja kulttuuriin ja tieteeseen
Finna avaa polkuja kotimaisen kulttuurin, historian ja tutkitun tiedon ytimeen avoimesti ja yhdenvertaisesti. Finna.fi-hakupalvelun perustana ovat monipuoliset ja luotettavat digitaaliset aineistot.
Miljoonat reitit ainutlaatuisiin aineistoihin avautuvat yhdessä palvelussa, jossa käyttäjä näkee aina mistä tieto on peräisin. Finna kutsuu tutustumaan kuviin, kirjoihin, karttoihin, taiteeseen ja oppimateriaaleihin – ajattelemaan ja oivaltamaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi Lappalainenjohtava viestinnän asiantuntijaKansalliskirjasto / FinnaPuh:0294122765Puh:0504735707paivi.lappalainen@helsinki.fi
Finna
Finna on yhteisöllisesti rakennettu palvelu, alusta ja ekosysteemi. Finna.fi-hakupalvelussa satojen kirjastojen, arkistojen, museoiden ja tutkimuslaitosten aineistot yhdistyvät monipuolisiksi tiedon poluiksi. Teemme aineistojen löytämisestä ja käyttämisestä sujuvaa ja saavutettavaa.
Lisäksi tarjoamme alustapalvelun organisaatioasiakkaidemme käyttöön. Finna-sivuston avulla kirjastot, arkistot ja museot tuovat kokoelmansa asiakkaidensa saataville.
Finna-palvelua ylläpidetään ja kehitetään osana Kansalliskirjaston toimintaa. Kansalliskirjastolla on tänä päivänä keskeinen rooli avoimen tiedon ja kulttuurin edistäjänä. Finnaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
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