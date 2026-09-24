Uudistunut Finna kutsuu löytämään ja oivaltamaan

Finna on yhteisöllisesti rakennettu palvelu, alusta ja ekosysteemi. Finna.fi-hakupalvelusta löytyy aineistoja yli 470 kotimaiselta kirjastolta, arkistolta, museolta ja tutkimuslaitokselta. Palvelussa on tällä hetkellä yli 19 miljoonaa yksittäistä aineistoa, joista neljä miljoonaa on verkossa saatavilla.

Finnan alustapalvelua puolestaan hyödyntää yli 130 organisaatiota. Oman Finna-sivuston avulla kirjastot, arkistot ja museot tuovat kokoelmansa asiakkaidensa saataville ja turvallisesti käytettäviksi.

Tuttu palvelu – uusi ilme, parempi käyttökokemus

Uudistuneen Finnan brändistrategia ja visuaalinen ilme on suunniteltu yhteistyössä brändi- ja muotoilutoimisto Werkligin kanssa. Lisäksi uudistustyössä on kuultu hakupalvelun käyttäjien, organisaatioasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä.

Vaikka Finna.fi-hakupalvelu on kokenut muodonmuutoksen, tärkein tehtävä säilyy ennallaan. Finna palvelee jatkossakin monipuolista käyttäjäkuntaa, kuten aktiivisia kirjastokäyttäjiä, historiasta kiinnostuneita ja opetuksen aineistojen etsijöitä – kaikkia tarinoiden, tiedon ja sivistyksen janoisia.

Tavoitteena on ollut tehdä Finna.fi-hakupalvelusta saavutettavampi ja helpompi käyttää. Ulkoasua ja sivurakennetta on selkeytetty. Hakupalvelun käytettävyyttä on parannettu, saavutettavuusvaatimukset on huomioitu entistä paremmin ja sivusto toimii nyt sujuvammin eri laitteilla.

Myös Finnan alustapalvelua on kehitetty. Käytettävyyttä ja saavutettavuutta on parannettu, jotta Finna-näkymät palvelevat sivustojen käyttäjiä entistä sujuvammin. Kukin organisaatio voi räätälöidä näkymänsä oman ilmeensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Polkuja kulttuuriin ja tieteeseen

Finna avaa polkuja kotimaisen kulttuurin, historian ja tutkitun tiedon ytimeen avoimesti ja yhdenvertaisesti. Finna.fi-hakupalvelun perustana ovat monipuoliset ja luotettavat digitaaliset aineistot.

Miljoonat reitit ainutlaatuisiin aineistoihin avautuvat yhdessä palvelussa, jossa käyttäjä näkee aina mistä tieto on peräisin. Finna kutsuu tutustumaan kuviin, kirjoihin, karttoihin, taiteeseen ja oppimateriaaleihin – ajattelemaan ja oivaltamaan.

Tervetuloa uudistuneeseen Finnaan