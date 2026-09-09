Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 2026 kutsuvat Turkuun

Lastensuojelu on Suomessa poikkeuksellisen isossa murroksessa. Sitä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan ja toteutusvastuu on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille. Samalla lastensuojeluilmoitusten määrä jatkaa kasvuaan: viime vuonna niitä tehtiin noin 246 000. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 17 100 lasta eli 1,6 % kaikista lapsista.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Turun Logomossa kootaan yhteen ympäri Suomea syntyneitä radikaaleja oivalluksia siitä, millaisilla arjen teoilla ja ihmiskeskeisillä ratkaisuilla lastensuojelun suunta saadaan muuttumaan sekä kysytään, tarvitaanko lastensuojelussa täysi uudelleenkäynnistys. Lastensuojelupäivien teema on Tulevaisuuden toivot.

Sosiaalityön professori emerita Tarja Pösö Tampereen yliopistosta tarkastelee puheenvuorossaan lastensuojelua historiallisesta näkökulmasta. Kokemusklubilla kerrotaan, mistä nuoret itse haaveilevat ja millaisiin esteisiin he tukea hakiessaan törmäävät. Päivillä tehdään myös kansainvälinen kurkistus siihen, miten nuorten sijaishuolto on järjestetty eri Euroopan maissa. Kommenttipuheenvuoron pitää lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Muita puhujia ovat muun muassa lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, väestötutkimuksen professori Linnea Karlsson (Turun yliopisto), sosiaalityön yliopistolehtori, sosiaalipolitiikan dosentti Harry Lunabba (Helsingin yliopisto), politiikan filosofian tutkija Kai Alhanen, Tiktok-sossu Maija Haapala sekä tutkimusprofessori Taina Laajasalo (THL). Ohjelmassa kuullaan runsaasti lastensuojelun kokemusääntä.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä julkaistaan uusi teos Lapsi- ja nuorisolähtöinen sosiaalityö (Gaudeamus 2026). Iltajuhlassa myönnetään Lastensuojelun arjen sankarit -palkinto 2026.

Toimittajat ovat tervetulleita tapahtumaan perehtymään lastensuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin tai tekemään haastatteluita. Edellytämme ilmoittautumista etukäteen. Autamme asiantuntijoiden ja lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden haastattelujen sopimisessa ja tarjoamme medialle työskentelytilan.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® kokoavat Turkuun 6.–7.10.2026 yli 800 lasten kanssa työskentelevää ammattilaista. Lastensuojelupäivät tuovat tänä vuonna jo 62. kerran yhteen lastensuojelun parissa työskentelevät ammattilaiset ympäri Suomen.

Tutustu Valtakunnallisten lastensuojelupäivien koko ohjelmaan ja puhujiin: www.lastensuojelupaivat.fi/



Lisätietoja ja ilmoittautumiset:





Tuuli Valo, viestinnän asiantuntija, tuuli.valo@lskl.fi, p. 050 572 1089

Juuli Hurskainen, viestinnän ja vaikuttamisen johtaja, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480