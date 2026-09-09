Fingrid Oyj

Tasevastaavilta jätetään perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu marraskuussa 2026

23.9.2026 10:44:44 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

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Fingrid jättää perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksun marraskuussa 2026.

Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on marraskuussa 2026 0,0 euroa megawattitunnilta. Syynä tähän on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso ja sähkökaupan tuloksen ennustettua korkeampi taso.

Fingrid ilmoitti vastaavasti 31.8.2026 lokakuun hinnoittelusta Tasevastaavilta jätetään perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu lokakuussa 2026 - Fingrid.

Lisätietoja:

Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

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Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

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Sähkönkulutus on kääntymässä Suomessa voimakkaaseen kasvuun erityisesti datakeskus- ja sähkökattilahankkeiden vauhdittamana. Sähköverkon liityntäsopimuksen tehneet hankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa kulutusta viidessä vuodessa jopa 40 prosenttia. Fingridin tänään julkaiseman selvityksen mukaan uusien liittyjien tehokas sijoittuminen Suomen sähköjärjestelmään voi kasvattaa kantaverkon kokonaisliitettävyyttä jopa 20 gigawattia. Tämä vastaa kymmeniä suurteollisuushankkeita, jotka toteutuessaan voivat tuoda Suomeen merkittävää taloudellista hyvinvointia. Tästä ja muista sähköjärjestelmän ja sähkön riittävyyden ajankohtaisista aiheista keskustellaan tänään Fingrid Current -tilaisuudessa, jonka suoraa verkkolähetystä voi seurata klo 13-16.40.

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