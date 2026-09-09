Tasevastaavilta jätetään perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu marraskuussa 2026
23.9.2026 10:44:44 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid jättää perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksun marraskuussa 2026.
Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on marraskuussa 2026 0,0 euroa megawattitunnilta. Syynä tähän on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso ja sähkökaupan tuloksen ennustettua korkeampi taso.
Fingrid ilmoitti vastaavasti 31.8.2026 lokakuun hinnoittelusta Tasevastaavilta jätetään perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu lokakuussa 2026 - Fingrid.
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
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