Tasevastaavilta jätetään perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu marraskuussa 2026

Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on marraskuussa 2026 0,0 euroa megawattitunnilta. Syynä tähän on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso ja sähkökaupan tuloksen ennustettua korkeampi taso.



Fingrid ilmoitti vastaavasti 31.8.2026 lokakuun hinnoittelusta Tasevastaavilta jätetään perimättä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu lokakuussa 2026 - Fingrid.

Lisätietoja:

Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291

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