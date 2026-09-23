Lasten suun terveyttä vahvistetaan Espoossa ja Nummelassa – tavoitteena vähentää nukutuksessa tehtävää hammashoitoa

Lasten suun terveyshaaste järjestetään 21.9.–4.10.2026. Siihen osallistuu lapsia alakoulujen valmistavilta luokilta ja päiväkotien esiopetusryhmistä.

Viime vuonna noin 400 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alle 18-vuotiasta hoidettiin nukutushammashoidossa. Yleisanestesiahammashoitoon päädytään usein reikiintyneiden hampaiden vuoksi. Hampaiden reikiintymistä voidaan ehkäistä hyvällä suun hoidolla, terveellisillä ruokailutottumuksilla ja riittävän varhaisella tuella.

– Nukutuksessa tehtävä hammashoito on lapselle ja perheelle vaativa toimenpide. Sitä tarvitaan yleensä vasta silloin, kun muut hoitokeinot eivät riitä. Se on myös kustannuksiltaan olennaisesti kalliimpaa kuin tavanomainen hammashoito, kertoo kliinisen työn johtaja Arja Liinavuori.

Lapset osallistuvat viikon harjaushaasteeseen

Lapsia kannustetaan harjoittelemaan suun terveyden taitoja kahden viikon ajan. Ensimmäisellä viikolla lapset tutustuvat suun terveyteen opetusmateriaalin, tehtävävihon ja videoiden avulla koulussa ja esiopetuksessa. Videoilla harjoitellaan hampaiden harjausta ja tutustutaan siihen, mitä hammashoitohuoneessa tapahtuu.

Toisella viikolla lapset osallistuvat kotona seitsemän päivän harjaushaasteeseen. He merkitsevät hampaiden harjauskerrat tehtävävihkoon. Näin suun terveyden hoitoa harjoitellaan yhdessä myös kotona.

Haasteeseen tuotetut videot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Videoilla pääsee tutustumaan hammashoitohuoneeseen ja viikon harjaushaasteeseen.

Pilotista saatuja kokemuksia hyödynnetään kehittämisessä

Pilotin jälkeen koulujen ja esiopetusryhmien vastuuhenkilöiltä kerätään palautetta. Palautteen perusteella suunnitellaan, miten haastetta voidaan kehittää ja hyödyntää jatkossa laajemmin.

Pilotti on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon kehittämistyötä, jonka tavoitteena on vähentää lasten yleisanestesiassa tehtävien hammashoitojen tarvetta. Samalla kehitetään hoitoa niille lapsille, jotka tarvitsevat hammashoitoa yleisanestesiassa.

Suun terveydenhuollon kehittämistyö kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen Terveydeksi -terveys- ja hyvinvointiohjelmaan. Länsi-Uusimaa on yksi kuudesta hyvinvointialueesta, joilla toteutetaan ohjelmaan kuuluvaa suun terveyden edistämistyötä. Tavoitteena on ehkäistä suun sairauksia erityisesti riskiryhmissä. Suun terveyden työhön on myönnetty yhteensä 1,5 miljoonaa euroa valtionavustusta.

Lisätietoja:

Arja Liinavuori

Kliinisen työn johtaja

p. +358 503503925

etunimi.sukunimi@luvn.fi