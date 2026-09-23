Helsinki on jälleen kärjessä matkailukohteiden kestävyyttä arvioivassa kansainvälisessä vertailussa
23.9.2026 12:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsinki on sijoittunut jälleen ensimmäiselle sijalle kansainvälisessä matkailukohteiden kestävyyttä mittaavassa Global Destination Sustainability (GDS) -indeksissä. Helsinki oli vertailun ykkönen myös vuosina 2024 ja 2025.
Kansainvälinen Global Destination Sustainability -indeksi mittaa matkailukohteiden kestävyyttä neljässä eri kategoriassa yli 70 mittarin avulla. Vertailuun osallistuu yli sata vastuullisuuteen panostavaa kaupunkia eri puolilta maailmaa. Helsinki sijoittui vertailun kärkisijalle nyt jo kolmatta kertaa peräkkäin.
– GDS-indeksin kärkisija kuvastaa Helsingin yhteistyön voimaa. Kaupunki, matkailu- ja tapahtuma-alan yritykset sekä lukuisat kumppanit ovat jo vuosien ajan tehneet yhdessä työtä matkailun kestävyyden edistämiseksi Helsingissä, sanoo Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.
Kärkisija vahvistaa Helsingin asemaa kansainvälisesti houkuttelevana matkailu- ja tapahtumakaupunkina.
– Sijoitus osoittaa, että Helsingissä voidaan yhdistää kunnianhimoiset ilmasto- ja vastuullisuustavoitteet sekä matkailun ja tapahtumien kasvu. Samalla se kannustaa jatkamaan panostuksia uudistavaan matkailuun eli toimenpiteisiin, joilla vahvistamme matkailun myönteisiä vaikutuksia kaupungille, asukkaille ja ympäristölle, sanoo Vesterinen.
Uudet ratkaisut vievät matkailualaa eteenpäin
Kuluneen vuoden aikana Helsinki on yhdessä matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoiden kanssa toteuttanut useita toimenpiteitä, joilla on pyritty vahvistamaan matkailun kestävyyttä kaupungissa.
Uudistavan matkailun kehittämistyö käynnistyi yhdessä pilottiyritysten kanssa. Esimerkiksi Suomenlinnan hoitokunnan kanssa on toteutettu kokeiluja, joissa vierailijoille avataan, mitä maailmanperintökohteen vaaliminen käytännössä tarkoittaa ja miten jokainen vierailija voi osallistua kohteen ylläpitoon ja suojeluun. Keskustakirjasto Oodin kanssa on pilotoitu Helsinki-kaveri -konseptia, jossa paikallinen Helsinki-kaveri toimii oppaana Oodissa tutustuttaen matkailijat kirjaston monipuolisiin toimintoihin.
Alkuvuodesta Helsinki saavutti kansallisen Sustainable Travel Finland –merkin. Jopa 98 prosenttia Helsingin yli 50 huoneen hotelleista on ympäristösertifioitua, kun vastaava luku koko Euroopassa on noin 10 prosenttia.
Lisäksi Helsinki julkaisi ensimmäisen Helsingin matkailun kestävyysraportin, joka kokoaa yhteen matkailun kestävyyden nykytilaa, tavoitteita ja seurantaa.
Matkailua rakennetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä alan yritysten ja toimijoiden kanssa
GDS-indeksissä arvioidaan niin kaupungin ympäristötyötä ja sosiaalista kestävyyttä kuin matkailualan toimijoiden vastuullisuutoimia ja kohteen johtamista. Helsinki kehittääkin matkailua määrätietoisesti yhdessä matkailu- ja tapahtuma-alan yritysten, järjestäjien sekä lukuisten muiden kumppaneiden kanssa.
Esimerkiksi kaupunki on perustanut osaksi Helsingin tekijät verkostoa Kestävyyden tekijät -teemaryhmän, jonka toiminta on lähtenyt aktiivisesti käyntiin.
Helsinkiläiset ja tamperelaiset matkailualan yritykset ovat yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Visit Tampereen kanssa lähteneet tavoittelemaan suunnannäyttäjän roolia matkailun ilmastotyössä. Urban Climate Leaders in Tourism -ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin päämääriin ja toimenpiteisiin vauhdittaakseen siirtymää kohti ilmastoneutraalia matkailualaa.
Helsinki on ollut myös mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa on kehitetty tekoälyavustajaa tukemaan yritysten ilmastoviisaan matkailun kehittämistä.
– Iloitsemme jälleen Helsingin hyvästä sijoituksesta, mutta samalla se asettaa meille korkeat tavoitteet pysyä vertailun kärjessä myös tulevaisuudessa. Helsingin uuden matkailun ja tapahtumien kehitysohjelman mukaan matkailua ja tapahtumia kehitetään kestävyyttä tukevien toimintatapojen kautta samalla, kun tavoitellaan ympärivuotisuutta, kaupungin houkuttelevuuden vahvistamista ja matkailijoiden viipymän pidentymistä. Siksi haluamme panostaa siihen tiiviissä yhteistyössä matkailu- ja tapahtuma-alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, painottaa Vesterinen.
GDS-indeksi
Global Destination Sustainability (GDS) -indeksi on kansainvälinen matkailu- ja tapahtumakohteiden kestävyyden eri osa-alueita mittaava vertailu. Se arvioi kaupunkien kestävyyttä ympäristön, sosiaalisen kestävyyden, matkailualan toimijaverkoston sekä matkailukohteen johtamisen näkökulmista. Vertailussa on mukana yli sata kaupunkia eri puolilta maailmaa.
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Yhteyshenkilöt
Nina VesterinenMatkailupäällikköPuh:040 635 4508nina.vesterinen@hel.fi
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