Barns munhälsa stärks i Esbo och Nummela – målet är att minska behovet av tandvård under generell anestesi
23.9.2026 10:55:54 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde utmanar barn och familjer att ta hand om sin munhälsa. Cirka 250 barn deltar i ett pilotförsök som syftar till att stärka goda munvårdsvanor hos barn och familjer och förebygga behovet av tandvård under generell anestesi.
Munhälsoutmaningen för barn ordnas mellan den 21 september och den 4 oktober 2026. Barn i förberedande undervisning i lågstadieskolor och i förskolegrupper på daghem deltar i utmaningen.
I fjol fick cirka 400 barn och unga under 18 år i Västra Nylands välfärdsområde tandvård under generell anestesi. Behovet av sådan tandvård beror ofta på karies. Karies kan förebyggas genom god munvård, hälsosamma matvanor och stöd i ett tillräckligt tidigt skede.
– Tandvård under generell anestesi är ett krävande ingrepp för barnet och familjen. Det behövs i allmänhet först när andra behandlingsmetoder inte är tillräckliga. Kostnaderna är också betydligt högre än för vanlig tandvård, säger direktören för kliniskt arbete Arja Liinavuori.
Barnen deltar i en veckolång tandborstningsutmaning
Under två veckor uppmuntras barnen att öva på färdigheter som främjar munhälsan. Under den första veckan får barnen lära sig om munhälsa med hjälp av undervisningsmaterial, ett uppgiftshäfte och videor i skolan och förskoleundervisningen. I videorna får barnen öva på att borsta tänderna och bekanta sig med vad som händer i ett behandlingsrum på en tandklinik.
Under den andra veckan deltar barnen i en sju dagar lång tandborstningsutmaning hemma. De antecknar i uppgiftshäftet varje gång de har borstat tänderna. På så sätt övar familjerna tillsammans på att ta hand om munhälsan även hemma.
Videorna som har producerats för utmaningen får användas fritt av alla och finns på finska, svenska och engelska. I videorna får tittarna bekanta sig med ett behandlingsrum och den veckolånga tandborstningsutmaningen.
Erfarenheterna från pilotförsöket används i det fortsatta utvecklingsarbetet
Efter pilotförsöket samlas respons in från de ansvariga vid skolorna och förskolegrupperna. Utifrån responsen planeras hur utmaningen kan vidareutvecklas och framöver användas i större omfattning.
Pilotförsöket är en del av utvecklingsarbetet inom mun- och tandvården i Västra Nylands välfärdsområde. Målet med arbetet är att minska behovet av tandvård under generell anestesi för barn. Samtidigt utvecklas vården för de barn som behöver tandvård under generell anestesi.
Utvecklingsarbetet inom mun- och tandvården ingår i det nationella programmet för hälsa och välfärd (Terveydeksi) som samordnas av Social- och hälsovårdsministeriet. Västra Nylands välfärdsområde är ett av de sex välfärdsområden där det inom ramen för programmet bedrivs arbete för att främja munhälsan. Målet är att förebygga munsjukdomar, särskilt i riskgrupper. För arbetet med att främja munhälsan har det beviljats sammanlagt 1,5 miljoner euro i statsunderstöd.
Mer information:
Arja Liinavuori
Direktör för kliniskt arbete
tfn +358503503925
Avainsanat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
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