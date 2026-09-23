Pohde sulkee kaksi ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikköä tilojen puutteiden vuoksi
23.9.2026 12:35:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sulkee palvelukoti Lumilyhdyn Lumijoella ja palvelukoti Metsolan Utajärvellä. Kyse on yhteisöllisen asumisen yksiköistä, joiden nykyiset tilat eivät enää vastaa yhteisölliselle asumiselle asetettuja vaatimuksia. Muutoksella varmistetaan, että yksiköiden asukkaat voivat asua turvallisesti asianmukaisissa tiloissa.
Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyssä ja Utajärven palvelukoti Metsolassa kaikilla asukkailla ei ole käytössään omaa wc- ja suihkutilaa. Huoneissa ei ole myöskään keittiövarausta. Yhteisöllisessä asumisessa asukkaalla tulee olla käytössään asumista tukevat asianmukaiset tilat, kuten oma wc- ja suihkutila sekä mahdollisuus ruoan säilyttämiseen ja valmistamiseen. Molempien asumisyksiköiden käyttöaste on alentunut, eikä yksiköihin ole enää sijoitettu uusia asiakkaita.
Asiakkaita ja läheisiä tuetaan muutoksessa
Metsolan ja Lumilyhdyn toiminta päättyy marraskuun loppuun mennessä. Asiakkaita ja heidän läheisiään on tiedotettu muutoksesta 21.8.2026 ja uudelleen 22.9.2026. Jokaisen asiakkaan palvelutarve ja tuleva asumisratkaisu arvioidaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Pohde huolehtii siitä, että asiakkaiden palvelut jatkuvat muutoksen aikana ja että siirtyminen uuteen asumisratkaisuun toteutetaan mahdollisimman turvallisesti ja rauhallisesti.
Yhteisöllinen asuminen vaatii sopivat tilat
Yhteisöllinen asuminen on ikääntyneiden asumismuoto, jossa asunnon ja yhteisten tilojen tulee tukea turvallista, esteetöntä ja mahdollisimman omatoimista arkea. Asuntoihin kohdistuu vaatimuksia esimerkiksi varustelun, esteettömyyden, tilaratkaisujen ja arjen toimintamahdollisuuksien osalta.
Lumilyhdyn ja Metsolan tilat eivät nykyisellään täytä näitä vaatimuksia. Toiminnan päättyessä henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi kotiin annettaviin palveluihin.
Päätöksissä on huomioitu myös hyvinvointialueen järjestämisvastuu. Hyvinvointialue voi koota palveluja suurempiin kokonaisuuksiin, jos se on tarpeen palvelujen turvaamiseksi, kalliiden investointien välttämiseksi tai palvelujen tarkoituksenmukaiseksi ja kustannusvaikuttavaksi järjestämiseksi. Samalla Pohde huolehtii siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat asukkaille esteettömiä ja saavutettavia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria VahtolaPalvelualuejohtaja Alueelliset ikäihmisten palvelutPuh:0447034026maria.vahtola@pohde.fi
Mervi KoskiIkäihmisten palvelujen toimialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4018mervi.koski@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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