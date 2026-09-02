Intertekin tekemä alkuainetesti osoittaa: Donut Battery ei ole litiumioni- tai natriumakku
23.9.2026 15:00:00 EEST | Donut Lab | Tiedote
Teknologiayhtiö Donut Lab julkisti tänään uuden testituloksen, joka avaa tarkemmin akkukennon kemiaa. Testin on toteuttanut kansainvälinen testaus- ja sertifiointiyhtiö Intertek, joka on tutkinut Donut Labin seuraavan generaation akkukennon sisäisen rakenteen ja alkuaineet.
“Kun julkistimme Donut Batteryn CES-messuilla, kerroimme, että se on valmistettu laajalti saatavilla olevista, edullisista ja geopoliittisesti turvallisista materiaaleista. Emme kuitenkaan kertoneet akkumme tarkkaa kemiaa. Jotkut ovat arvailleet sen olevan litiumkenno, kun taas toiset ovat vakuuttuneita sen natriumpohjaisesta kemiasta. Halusimme nyt kumota nämä spekulaatiot riippumattomalla testillä, joka osoittaa, että kyseessä ei ole litiumioni- eikä natriumakku”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.
Kokonaisvaltainen alkuainetesti analysoi akun aktiiviset osat
Testi toteutettiin Intertekin laboratoriossa Isossa-Britanniassa, jonne kaikki kennon aktiiviset osat lähetettiin tutkittavaksi. Näitä ovat muun muassa virrankeräimet, hapetusreaktion mahdollistava anodi, pelkistymisen mahdollistava katodi sekä niiden välissä oleva elektrolyytti.
Näytteet liuotettiin typpihappoon ja analysoitiin standardoidulla ICP-OES-menetelmällä, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen akkreditointiorganisaation hyväksyntä (UKAS). Kyseessä on herkkä menetelmä, joka tunnistaa alkuaineet äärimmäisen pieninä jälkinä. Menetelmässä plasma hajottaa näytteen yksittäisiksi atomeiksi, ja jokainen siinä oleva alkuaine säteilee valoa juuri sille ominaisilla aallonpituuksilla.
Litiumia akkukennosta löytyi 3,4 miljoonasosaa (ppm). Vertailun vuoksi litiumioniakuissa litiumin määrä lasketaan prosentteina, mikä tarkoittaa, että sitä on jopa kymmeniä tuhansia kertoja enemmän kuin Donut Batteryssa. Käytännössä Intertekin löydös on tasolla, jonka löytäisi lähes mistä tahansa materiaalista.
Natriumia akussa oli 632 miljoonasosaa (ppm), minkä selittää se, että natriumia on yksinkertaisesti kaikkialla. Natriumioniakussa aktiivinen materiaali sisältäisi natriumia 50–100 kertaa enemmän kuin Donut Batteryssa.
“Käytännössä näin pienillä määrillä aktiivisia aineita ei ole edes mahdollista rakentaa toimivaa akkua, mikä osoittaa Donut Batteryn koostuvan muista materiaaleista kuin litiumista tai natriumista", Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo sanoo.
Intertekin tekemä testiraportti on saatavilla osoitteessa Idonutbelieve.com.
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Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:press@donutlab.com
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Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
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