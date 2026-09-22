Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut
23.9.2026 11:22:57 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 22. syyskuuta. Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana Keusoten talouden tasapainottamista.
Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät
Aluehallitus päätti käynnistää koko Keusoten henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.
Keusoten taloudellinen tilanne on edelleen vaikea, vaikka vuoden 2025 tulos oli 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tasapainottaminen edellyttää tuleville vuosille uusia säästötoimia. Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa Keusoten vuosien 2027–2029 talouden tasapainottamista.
Neuvotteluissa käsitellään henkilöstöön vaikuttavia säästötoimia ja toiminnallisia muutoksia. Suunniteltujen henkilöstösäästöjen määrä vuosille 2027–2029 on yhteensä 16,3 miljoonaa euroa.
Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Lisäksi yhtenä säästökeinona käsitellään 14 vuorokauden lomautuksia. Suunnitelman mukaan lomautukset eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa.
Neuvotteluissa käsiteltäviin toiminnallisiin muutoksiin liittyvät muun muassa palvelurakenteen keventäminen, allianssimallin valmistelu, mahdolliset sosiaalihuollon lainsäädäntömuutokset sekä tilaratkaisut.
Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 23. syyskuuta annettavalla neuvotteluesityksellä. Neuvottelujen aikana käsitellään suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Aluehallituksen on tarkoitus käsitellä neuvottelujen tulosta ja sen toimeenpanoa marraskuussa.
Iltakoulussa valtiovarainministeriön talousohjaus ja pelastustoimen palvelutasopäätös
Aluehallitus sai iltakoulussaan katsauksen Keusoten ennakolliseen talouden ohjaukseen ja valtiovarainministeriön suosituksiin. Valtiovarainministeriön kanssa käydyn menettelyn tavoitteena on tukea hyvinvointialueen talouden tasapainottamista ja varmistaa talouden kestävyyttä. Lisäksi iltakoulussa käsiteltiin pelastustoimen palvelutasopäätöstä.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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