Kutsu: webinaari suometsien vesienhallinnasta 15.10.2026

Suometsillä on merkittävä rooli puuntuotannon, ilmastotavoitteiden ja vesiensuojelun kannalta. Miten metsänomistaja tai metsäalan ammattilainen tunnistaa, milloin suometsän kuivatus on riittävä ja milloin toimenpiteitä tarvitaan?

Näihin kysymyksiin vastataan Kohti uutta suometsätaloutta -koulutuswebinaarissa torstaina 15.10.2026 klo 9.00–10.30. Webinaarissa esitellään uusinta tutkimustietoa suometsien vesitaloudesta sekä käytännön ratkaisuista, joilla voidaan tukea metsien kasvua, vähentää vesistökuormitusta ja hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Koulutusten sisällöstä vastaavat Helsingin yliopiston metsätieteen asiantuntijat.

Webinaari on suunnattu metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille ja kaikille suometsien hoidosta kiinnostuneille.

Aika: torstai 15.10.2026 klo 9.00–10.30

Paikka: verkkotapahtuma

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/suometsan-vesienhallinta-151026

Webinaari on osa Kohti uutta suometsätaloutta -hanketta, jonka tavoitteena on tuoda tutkimustietoa käytännön metsänhoidon tueksi sekä edistää tuottavia suometsiä, vahvempia hiilinieluja ja pienempiä ilmasto- ja vesistövaikutuksia. Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto, Metsäteollisuus ry, Tapio Palvelut Oy, Sahateollisuus ry ja Koneyrittäjät ry osana valtakunnallista Juuret tiedossa -hankekokonaisuutta. Hanke kuuluu vuosina 2025–2027 toteutettavaan Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettiin.