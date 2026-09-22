Virkahuumekoirien SM-kilpailut järjestetään Kuopiossa
23.9.2026 11:50:21 EEST | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote
Rikosseuraamuslaitos järjestää Kuopiossa 29.9.–1.10. virkahuumekoirien SM-kilpailut, joissa eri viranomaisorganisaatioiden koirat ohjaajineen kilpailevat valtakunnallisen mestaruuden saavuttamisesta. Yleisö ja median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kilpailuja.
Mestaruudesta kilpailee 11 koirakkoa eri viranomaisorganisaatioista. Kilpailijoita osallistuu Puolustusvoimista, Poliisista, Rajavartiolaitoksesta, Tullista ja Rikosseuraamuslaitokselta.
Tehtävärasteilla mitataan koirakoiden taitoja tottelevaisuudessa, sekä etsintäosaamista monenlaisissa toimintaympäristöissä. Suomenmestaruutta puolustavat Sami Kaskismaa ja labradorinnoutaja Kamu Poliisista.
– Kilpailutilanne asettaa sekä koiran että ohjaajan osaamisen koetukselle eri tavalla kuin tavanomainen harjoittelu. Kilpailu antaa realistisen kuvan koirakon yhteisestä suorituskyvystä ja osaamisen tasosta. Virkakoirat tekevät tärkeää työtä turvallisuuden eteen ja ovat monessa tilanteessa korvaamattomia työpareja, kertoo koiranohjaaja Anna-Reetta Seppä Kuopion vankilasta.
Yleisöllä mahdollisuus kilpailujen seuraamiseen
Yleisöllä on mahdollisuus seurata kilpailuja kahdella yleisörastilla:
- keskiviikkona 30.9. klo 9–14 Kuopion torilla
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torstaina 1.10. klo 9.30–12 kauppakeskus Matkuksessa.
Yleisörastien aikataulut ovat viitteelliset, ja rastit voivat päättyä ilmoitettua aiemmin tai kestää pidempään.
Kilpailut tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua virkakoiratoimintaan ja nähdä koirien ja ohjaajien suorituksia kilpailutilanteissa.
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Yhteyshenkilöt
Anna-Reetta SeppäVartija/koiraohjaajaKuopion vankilaPuh:029 568 7601anna-reetta.seppa@om.fi
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
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