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Taaleri SolarWind III -rahasto sijoittaa 192 MW / 420 MWh energian varastointijärjestelmään Virossa
23.9.2026 13:00:00 EEST | Taaleri Oyj | Taaleri Energia | Tiedote
TAALERI ENERGIA | LEHDISTÖTIEDOTE | 23.9.2026 KLO 12.45
Taaleri SolarWind III -rahasto sijoittaa 192 MW / 420 MWh energian varastointijärjestelmään Virossa
Taaleri Energian SolarWind III -rahasto sijoittaa Virossa sijaitsevaan Raudsepan energian varastointijärjestelmähankkeeseen (BESS), joka sijaitsee noin 50 kilometriä Tartosta etelään. Taaleri SolarWind III -rahasto, rahaston kanssasijoittaja sekä KJK Capitalin hallinnoima KJK Fund III -rahasto omistavat hankkeen yhdessä.
Hankkeen rakennustyöt alkavat syyskuussa 2026, ja sen odotetaan valmistuvan marraskuussa 2027. Projektin on kehittänyt Evecon, yksi Baltian johtavista uusiutuvan energian hankekehittäjistä, yhteistyössä ranskalaisen energiayhtiön Corsica Solen kanssa. Hankkeen rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella vastaa virolainen urakoitsija Smartecon. Hankkeessa käytetään LG Energy Solutionin energian varastointijärjestelmää sekä Power Electronicsin Euroopassa valmistettuja vaihtosuuntaajia. Raudsepa optimoi osallistumista useille eri markkinoille. Näin liikevaihtoa voidaan kerryttää hyödyntämällä pörssisähkön hinnan vaihtelua ja tarjoamalla palveluita reservimarkkinoille.
”Tämä sijoitus on SolarWind III -rahaston ensimmäinen energian varastointijärjestelmä Virossa, ja se heijastaa vahvaa luottamustamme markkinaan. Sähkön hinnan voimakas vaihtelu ja öljypohjaisen sähköntuotannon vaiheittainen alasajo tekevät Virosta houkuttelevan investointikohteen energian varastointijärjestelmille” sanoo Taaleri Energian energiavarastoista vastaava sijoitusjohtaja Ville Rimali.
"Raudsepa on Taaleri Energian viides sijoitus Baltiassa. Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeisiimme ja ylpeitä saadessamme olla mukana tukemassa alueen energiasiirtymää,” sanoo Taaleri Energian sijoitusjohtaja João Neto.
”Olemme innoissamme voidessamme yhdistää voimamme Taaleri Energian kanssa Raudsepa-hankkeen kehittämisessä. Valmistuttuaan Raudsepa tulee olemaan Pohjoismaiden ja Baltian suurin akkuenergiavarasto. Baltian markkinat ovat jo pitkään olleet yksi KJK Capitalin keskeisistä kohdemarkkinoista, ja nyt pääsemme laajentamaan toimintaamme myös energiasektorille”, sanoo Markus Mustakallio, KJK Capitalin sijoitusjohtaja.
Tietoa Taaleri SolarWind III -rahastosta
Taaleri SolarWind III -rahasto on Taaleri Energian kuudes uusiutuvan energian rahasto. Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energian varastointijärjestelmiä (BESS). Rahaston kohdemarkkinoita ovat Pohjoismaat, Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa ja Espanja.
Rahastolla on yhteensä 630 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia, joista 74 miljoonaa euroa on kanssasijoitussitoumuksia. Taaleri SolarWind III on tähän mennessä tehnyt sijoituksia yhteensä noin 425 miljoonan euron edestä.
Rahaston sijoittajiin kuuluvat muun muassa Erste Group Bank AG, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD, Euroopan investointirahasto EIF, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, KBC Verzekeringen (yhteistyössä EIF:n kanssa), SmartCap, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, VBV Pensionskasse sekä useita muita eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia. Myös Aktian kautta sijoittaneet suomalaiset eläkerahastot, säätiöt, perheyhtiöt ja yksityishenkilöt ovat vahvasti mukana rahastossa.
Taaleri SolarWind III on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti artikla 9 -rahastoksi. Rahasto saa tukea Euroopan unionilta InvestEU-ohjelman kautta. SmartCap Green Fund saa rahoitusta NextGenerationEU-elpymisvälineestä.
Tietoa Taaleri Energiasta
Taaleri Energia on uusiutuvan energian pääomarahastoyhtiö, jolla on yksi Euroopan suurimmista erikoistuneista sijoitustiimeistä. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja myymme tuuli-, aurinko- ja energianvarastointihankkeita, jotka edistävät maailmanlaajuista siirtymää kohti puhdasta energiaa. Taaleri Energia hallinnoi 1,4 miljardin euron sijoitusvarallisuutta.
Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on hallinnoitavia pääomia 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 140 ammattilaista. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://taaleri.com/fi/uusiutuva-energia/
Tietoa KJK Capitalista
KJK Capital on vuonna 2010 perustettu, itsenäinen ja henkilöstönsä omistama varainhoitaja, joka keskittyy pääomasijoituksiin Baltian ja Balkanin markkinoilla – Virossa, Latviassa, Liettuassa, Sloveniassa, Kroatiassa, Serbiassa, Bulgariassa ja Romaniassa. KJK Capitalin hallinnoimat varat ovat yhteensä 500 miljoonaa euroa. Kahdeksan alueellisen toimistonsa kautta KJK yhdistää vahvan paikallisen asiantuntemuksen kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin ja tarjoaa institutionaalisille sijoittajille pääsyn sijoitusmahdollisuuksiin, jotka muutoin olisivat vaikeasti saavutettavissa.
KJK Capital -ryhmä muodostuu kahdesta yhtiöstä. KJK Capital Luxembourgilla on Luxemburgissa myönnetty vaihtoehtorahastojen hoitajan (AIFM) toimilupa, ja sitä valvoo Luxemburgin finanssivalvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Suomalaista KJK Capital Oy:tä, valvoo puolestaan Suomen Finanssivalvonta (FIN-FSA).
Lisätietoja:
Ville Rimali, Sijoitusjohtaja, Energiavarastot, Taaleri Energia, +358 41 435 6268
João Neto, Sijoitusjohtaja, Taaleri Energia, +358 44 901 6080,
joao.neto@taaleri.com
Stephen Ross, Sijoittajasuhdejohtaja, Taaleri Energia, +358 40 733 7789
stephen.ross@taaleri.com
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