Tulli

EU:n tulliliitto astui uuteen aikakauteen – luvassa lisää muutoksia verkkokauppaan

24.9.2026 14:09:47 EEST | Tulli | Tiedote

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EU-maiden yhteisen tullilainsäädännön uudistus tuli voimaan viikonloppuna, mikä on askel kohti nykyaikaisempaa ja yhtenäisempää tullitoimintaa koko EU-alueella. Lisäksi verkkokauppaan tulee marraskuun alusta lähtien maksettavaksi uusi kahden euron käsittelymaksu.

Uusi unionin tullikoodeksi tuli voimaan koko EU-alueella viime viikonloppuna, ja se korvaa unionin aiemman tullikoodeksin vaiheittain. Unionin tullikoodeksi on EU:n asetus, jossa säädetään, mitä sääntöjä ja menettelyitä sovelletaan EU:n tullialueelle tuotaviin tai sieltä vietäviin tavaroihin. 

– Muutokset ovat osa laajaa EU:n tulliuudistusta, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa EU:n jäsenmaiden tullien toimintaa sekä yhdenmukaistaa tullitoimintaa koko EU:n alueella, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka sanoo.

EU:n tulliuudistus toteutetaan vaiheittain vuoteen 2034 mennessä, ja se on suurin uudistus EU:n tulliliitossa sen jälkeen, kun se perustettiin vuonna 1968. Osana tulliuudistusta perustetaan EU:n tulliviranomainen, joka ohjaa ja yhdenmukaistaa EU-alueen tullien toimintaa sekä parantaa tullitarkastuksia ja kansainväliseen kauppaan liittyvää riskienhallintaa EU:ssa. Myöhemmin perustetaan myös EU:n tullidatakeskus, joka yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa tullimenettelyjä EU-alueella.

– EU:n tullidatakeskuksen ensimmäinen, verkkokauppaa koskeva osuus tulee käyttöön heinäkuun alussa 2028. Vuosina 2028–2034 sekä nykyisiä että uusia toimintatapoja käytetään EU-maiden tulleissa rinnakkain. Uusi unionin tullikoodeksi tulee kokonaisuudessaan sovellettavaksi maaliskuun alkuun 2034 mennessä, Hästbacka sanoo.

Uusi käsittelymaksu otetaan käyttöön kaikissa EU-maissa

Ensimmäiseksi EU:n tulliuudistuksessa uudistetaan kansainvälisen verkkokaupan tullausta koskevia säännöksiä. Heinäkuun alusta lähtien kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista on täytynyt maksaa tullimaksu, kun aiemmin tullimaksu täytyi maksaa vain yli 150 euron verkkokauppaostoksista. 

– Marraskuun alusta alkaen kaikille EU:n ulkopuolelta tuleville verkkokauppaostoksille tulee myös uusi kahden euron käsittelymaksu, joka täytyy maksaa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä ostoksen arvosta riippumatta, Hästbacka sanoo.

Muutoksilla EU puuttuu muun muassa EU:n ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetysten määrän räjähdysmäiseen kasvuun ja ylikulutuksen seurauksiin ympäristölle, kuluttajille ja yritysten kilpailukyvylle. Viime vuonna EU-alueen kuluttajat tilasivat EU:n ulkopuolelta suoraan itselleen noin 5,9 miljardia halpatuontilähetystä, ja tavaroista yli 90 prosenttia oli peräisin Kiinasta. Merkittävä osa EU:n ulkopuolelta tilatuista verkkokauppaostoksista ei täytä EU:n vaatimuksia tuoteturvallisuudesta.

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Avainsanat

Tullitullikoodeksitulliliittoeuroopan unioniverkkokauppa

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tulliylitarkastaja Antti Hästbacka
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