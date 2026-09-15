Uusia euroseteleitä koskevaan EKP:n kyselyyn kymmenen miljoonaa vastausta
23.9.2026 12:44:17 EEST | Suomen Pankki | Uutinen
EKP:n pääjohtaja Lagarde: Kyselyyn annettujen vastausten perusteella eurooppalaiset ovat kiinnostuneita uusista seteleistä. Vastaajia oli kaikista euroalueen maista ja kaikista ikäryhmistä. EKP:n neuvosto ottaa kyselyn tulokset huomioon lopullisen suunnittelukonseptin valinnassa.
Euroopan keskuspankin (EKP) järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä 9,96 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta.
Pääjohtaja Christine Lagarde: ”Hämmästyttävä määrä vastauksia osoittaa, että eurooppalaiset ovat kiinnostuneita uusista euroseteleistä. Osallistumalla niiden suunnitteluprosessiin he ovat antaneet tärkeän panoksen seuraavan setelisarjan kehitystyöhön.”
Kyselyyn osallistui 2,6 % euroalueen väestöstä, ja kiinnostus oli suurta kaikissa ikäryhmissä – myös nuorten keskuudessa. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli alle 35-vuotiaita. Kyselyn tulokset analysoidaan tilastollisilla perusmenetelmillä. Niillä varmistetaan, että tulokset edustavat tarkasti euroalueen väestöä.
Kysely tehtiin 23.7.–21.9.2026. Siinä pyydettiin yleisöä kertomaan mielipiteensä kymmenestä jatkoon valitusta ehdotuksesta, joiden teemoina ovat ”Eurooppalainen kulttuuri” tai ”Joet ja linnut”. Riippumaton tutkimusyritys teki lisäksi euroalueen väestöä edustavan otantakyselyn, joka sisälsi samat kysymykset kuin yleisökysely. Otantakysely on parhaillaan viimeistelyvaiheessa.
EKP:n neuvosto ottaa lopullisen suunnittelukonseptin valinnassa huomioon molempien kyselyjen tulokset, suunnittelukilpailun riippumattoman tuomariston suositukset ja teknisen arvion. Valinta on määrä tehdä vuoden 2026 lopulla. EKP ei tässä vaiheessa julkaise yksittäisten ehdotusten tuloksia. EKP:n neuvoston päätöksen jälkeen kyselyistä julkaistaan yksityiskohtainen raportti, joka sisältää muun muassa kunkin ehdotuksen saaman palautteen ja maakohtaiset tulokset.
EKP:n neuvoston valitsemaa konseptia muokataan ja kehitetään edelleen varsinaisten setelien tarpeisiin. Uusissa seteleissä on entistä tehokkaammat turvatekijät. Ne vastaavat myös paremmin erityisryhmien tarpeita ja ovat ympäristön kannalta kestävämpiä. Uudet setelit on määrä laskea liikkeeseen asteittain 2030-luvun alusta lähtien. Liikkeessä olevat nykyiset eurosetelit säilyttävät arvonsa ja pysyvät edelleen kierrossa uusien setelien rinnalla.
Lisätietoa uusista euroseteleistä, esivalinnan läpäisseistä ehdotuksista ja valintamenettelystä on niitä koskevalla EKP:n teemasivulla.
Liite: Osallistujien jakautuminen maittain
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