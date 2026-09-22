Uusi Ympäristövahti avaa Helsingin ympäristötyön aiempaa läpinäkyvämmin
24.9.2026 15:23:06 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet on päivitetty. Jatkossa tavoitteiden toteutumista voi seurata uudella Ympäristövahti-sivustolla sekä vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa.
Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 ohjaa kaupungin ympäristötyötä. Tavoitteet on päivitetty vastaamaan uusimman kaupunkistrategian sekä muuttuneen lainsäädännön linjauksia. Päivitystyössä tarkistettiin myös seurannan mittareita ja tavoitevuodet niille tavoitteille, jotka eivät toteutuneet vuoteen 2025 mennessä.
Ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki tekee töitä seitsemän eri toimenpideohjelman kautta. Toimenpideohjelmat edistävät luonnon monimuotoisuuden turvaamista, Itämeren suojelua, roskaantumisen hillintää, kiertotaloutta, ilmansuojelua ja meluntorjuntaa, luonnonsuojelualueiden perustamista, sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista.
Uudella Ympäristövahti-sivustolla voi nyt seurata näiden ohjelmien toteutumista. Sivustolta löytyvät Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet ja niiden mittarit, ajankohtaisia uutisia ohjelmatyöstä, sekä tietoa ympäristönsuojelun toimenpiteistä. Ilmasto-ohjelman seuranta löytyy sivustolta Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia.
Ympäristöraportti kertoo kaupungin ympäristötavoitteiden edistymisestä
Vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa kerrotaan kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden etenemisestä ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Raportissa seurataan myös keskeisten ympäristönsuojelun ohjelmien etenemistä. Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2025 ympäristöraporttia kokouksessaan keskiviikkona 23. syyskuuta.
Kesäkuussa kaupunki uutisoi, että liikenteestä oli tullut Helsingin merkittävin suorien hiilidioksidipäästöjen lähde, kun kivihiilen poltto loppui Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloissa. Helsingin suorat kasvihuonepäästöt vähenivät edellisvuodesta 29 prosenttia. Liikenne sähköistyy Helsingissä vauhdilla, ja vuonna 2025 yli puolet Helsingin bussimatkoista ajettiin sähköllä. Helsingin tavoitteena on saavuttaa 85 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 ja nollapäästötaso vuoteen 2040 mennessä.
Vuonna 2025 Helsinkiin perustettiin viisi uutta luonnonsuojelualuetta ja hyväksyttiin uusi kunnianhimoinen luonnonsuojelualueohjelma. Helsingin tavoitteena on saada yli 10 prosenttia sekä maa- että vesipinta-alasta luonnonsuojelualueiksi vuoteen 2038 mennessä. Vuoden 2025 lopussa Helsingissä oli 85 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala oli 1 611,6 hehtaaria. Helsingin rannikkovesien ekologinen tila on edelleen välttävä, ja kemiallinenkin tila jää tavoitteista. Vesiensuojelutyötä tehdään kuitenkin tehokkaasti muun muassa toteuttamalla Helsingin ja Turun yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa ja sen 23 toimenpidettä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miira Riipinen, ympäristöjohtaja
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 8244 401
miira.riipinen@hel.fi
Elina Mähönen, ympäristöasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 6194 907,
elina.mahonen@hel.fi
Kuvat
Linkit
- Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040
- Ympäristönsuojelun osa-alueiden seuranta Ympäristövahti-sivustolta
- Ilmasto-ohjelman seuranta
- Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2025
- Ympäristöraportti avoimena datana
- Helsingin ympäristötilasto
- Uutinen 16.6.2026: Helsingin päästöt vähenivät viime vuonna 29 prosenttia
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 22.9.202622.9.2026 16:44:42 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 22.9.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Arkadiagatans nya bro är färdig – gatuarbetet fortsätter under resten av året22.9.2026 09:32:52 EEST | Pressmeddelande
Bron färdigställdes i slutet av sommaren. Nästa steg är att bygga gatans ytstrukturer och förnya spårvägsområdet. Arbetena beräknas i huvudsak vara klara före årets slut.
Arkadiankadun uusi silta on valmis – katutyöt jatkuvat vielä loppuvuoden22.9.2026 09:32:52 EEST | Tiedote
Silta valmistui loppukesällä. Seuraavaksi alueella alkaa kadun pintarakenteiden rakentaminen sekä raitiotiealueen uusiminen. Työt valmistuvat pääosin vuoden loppuun mennessä.
Riktlinjer för förnyelse av Partitorget utarbetas – invånarnas åsikter om planerna efterfrågas21.9.2026 15:34:29 EEST | Pressmeddelande
Betydande förnyelser planeras för området kring Partitorget. Planeringsprinciper har tagits fram som grund för de kommande förnyelserna. Principerna ska bidra till att bevara områdets industriella atmosfär och ange riktlinjer för den framtida utvecklingen. Invånarna kan framföra sina åsikter om planeringsprinciperna genom en webbenkät eller vid en invånarpromenad.
Tukkutorin uudistamiselle luodaan suuntaviivoja – asukkailta kaivataan mielipiteitä suunnitelmista21.9.2026 15:34:29 EEST | Tiedote
Tukkutorin alueelle suunnitellaan merkittäviä uudistuksia. Niiden pohjaksi on luotu suunnitteluperiaatteet, joiden tavoitteena on säilyttää alueen teollinen tunnelma ja luoda suuntaviivat tulevalle kehitykselle. Suunnitteluperiaatteista voi kertoa mielipiteensä verkkokyselyssä sekä asukaskävelyllä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme