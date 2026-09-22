Uusi Ympäristövahti avaa Helsingin ympäristötyön aiempaa läpinäkyvämmin

Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040 ohjaa kaupungin ympäristötyötä. Tavoitteet on päivitetty vastaamaan uusimman kaupunkistrategian sekä muuttuneen lainsäädännön linjauksia. Päivitystyössä tarkistettiin myös seurannan mittareita ja tavoitevuodet niille tavoitteille, jotka eivät toteutuneet vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki tekee töitä seitsemän eri toimenpideohjelman kautta. Toimenpideohjelmat edistävät luonnon monimuotoisuuden turvaamista, Itämeren suojelua, roskaantumisen hillintää, kiertotaloutta, ilmansuojelua ja meluntorjuntaa, luonnonsuojelualueiden perustamista, sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista.

Uudella Ympäristövahti-sivustolla voi nyt seurata näiden ohjelmien toteutumista. Sivustolta löytyvät Helsingin ympäristönsuojelun tavoitteet ja niiden mittarit, ajankohtaisia uutisia ohjelmatyöstä, sekä tietoa ympäristönsuojelun toimenpiteistä. Ilmasto-ohjelman seuranta löytyy sivustolta Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia.

Ympäristöraportti kertoo kaupungin ympäristötavoitteiden edistymisestä

Vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa kerrotaan kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden etenemisestä ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Raportissa seurataan myös keskeisten ympäristönsuojelun ohjelmien etenemistä. Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2025 ympäristöraporttia kokouksessaan keskiviikkona 23. syyskuuta.

Kesäkuussa kaupunki uutisoi, että liikenteestä oli tullut Helsingin merkittävin suorien hiilidioksidipäästöjen lähde, kun kivihiilen poltto loppui Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloissa. Helsingin suorat kasvihuonepäästöt vähenivät edellisvuodesta 29 prosenttia. Liikenne sähköistyy Helsingissä vauhdilla, ja vuonna 2025 yli puolet Helsingin bussimatkoista ajettiin sähköllä. Helsingin tavoitteena on saavuttaa 85 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 ja nollapäästötaso vuoteen 2040 mennessä.

Vuonna 2025 Helsinkiin perustettiin viisi uutta luonnonsuojelualuetta ja hyväksyttiin uusi kunnianhimoinen luonnonsuojelualueohjelma. Helsingin tavoitteena on saada yli 10 prosenttia sekä maa- että vesipinta-alasta luonnonsuojelualueiksi vuoteen 2038 mennessä. Vuoden 2025 lopussa Helsingissä oli 85 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala oli 1 611,6 hehtaaria. Helsingin rannikkovesien ekologinen tila on edelleen välttävä, ja kemiallinenkin tila jää tavoitteista. Vesiensuojelutyötä tehdään kuitenkin tehokkaasti muun muassa toteuttamalla Helsingin ja Turun yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa ja sen 23 toimenpidettä.