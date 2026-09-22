Strand: Hallituksen on etsittävä keinoja kansalaisten arjen kustannusten hillitsemiseksi
23.9.2026 12:58:31 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
- Polttoaineiden hinnat ovat Suomessa tällä hetkellä EU:n korkeimpien joukossa. Hallituksella on oltava valmius tarkastella keinoja, joilla voidaan vaikuttaa kansalaisten arjen kustannuksiin, esimerkiksi pyrkimällä edelleen hillitsemään korkeita polttoainehintoja, Strand sanoo.
Nykyinen hallitus on jo toteuttanut merkittäviä kevennyksiä: polttoaineveroja on alennettu yhteensä lähes 300 miljoonalla eurolla. Alennukset on toteutettu vaiheittain, ja ensi vuoden alusta tulee voimaan viimeinen, 50 miljoonan euron veronalennus.
Polttoaineveron alentamisen lisäksi hallitus on laskenut ajoneuvoveroa. Lisäksi vuodesta 2028 alkaen otetaan käyttöön ammattidiesel, mikä alentaa ammattidieselin hintaa 3,3 senttiä litralta. Viimeksi hallitus päätti kevään kehysriihessä tukea työmatkalaisia alentamalla matkakuluvähennyksen omavastuuosuuden 800 euroon vuodelle 2026.
Näistä toimista huolimatta epävarma maailmantilanne näkyy selvästi suomalaisten arjessa muun muassa nousevina polttoaineiden hintoina ja korkojen nousuna. Ministeri kertoi eilen Brysselissä pidetyn eurooppaministerikokouksen yhteydessä Kauppalehdelle, että huoli polttoaineiden hintojen noususta on noussut esiin myös Euroopan tasolla.
- Kansalaisten huoli on täysin aiheellinen. Energian hinnan nousu heijastuu koko arvoketjuun kuljetuksista ja ruoantuotannosta lähes kaikkiin tavaroihin ja palveluihin. Vaikka hallitus on jo ryhtynyt useisiin toimiin, katson, että meidän on edelleen arvioitava mahdollisuuksia vähentää kotitalouksien kustannusten nousua, Strand sanoo.
- Keskeinen osa tätä kokonaisuutta liittyy luonnollisesti polttoaineiden hintoihin, mutta myös muihin toimiin, joilla voidaan vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa. Kuten tiedämme, Suomen talous kehittyy tällä hetkellä myönteisesti. Eilen saimme kuulla, että viimeisen vuoden aikana on syntynyt kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja ja teollisuus investoi voimakkaasti. Nyt on tärkeää varmistaa, että tämä myönteinen kehitys näkyy myös ihmisten arjessa: vahva talous edellyttää, että ostovoima kehittyy positiivisesti, Strand päättää.
Lisätietoja:
erityisavustaja Benina Uotinen, puh 0295 160040, valtioneuvoston kanslia.
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