Hukkalämmön hyödyntäminen teollisuudessa – mistä kannattaa aloittaa?

Energiakustannukset, päästövähennystavoitteet ja energiatehokkuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Siksi yhä useampi yritys tarkastelee hukkalämpöä resurssina, jonka avulla voidaan pienentää ostoenergian tarvetta ja parantaa koko tuotantolaitoksen energiatehokkuutta. Mutta mistä kannattaa aloittaa?

Ensimmäinen askel on tunnistaa energiavirrat

Moni ajattelee hukkalämpöä yksittäisenä lämmönlähteenä, vaikka todellisuudessa kyse on koko energiajärjestelmästä. Ennen investointipäätöksiä on tärkeää selvittää, missä lämpöä syntyy, kuinka paljon sitä on käytettävissä ja missä sitä voidaan hyödyntää. Tyypillisiä hukkalämmön lähteitä ovat esimerkiksi prosessien jäähdytys, lauhdelämpö, jätevedet, ilmanvaihto ja savukaasut.

Yhtä tärkeää on selvittää, missä kohteessa lämpöä tarvitaan. Lämpöä voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä, prosessivedessä, kiinteistön lämmityksessä tai jopa kaukolämpöverkossa.

Lämmönsiirto vai lämpöpumppu?

Kun hukkalämmön lähteet on tunnistettu, seuraava vaihe on valita oikea hyödyntämistapa. Jos lämpötila on riittävän korkea, lämpö voidaan siirtää suoraan esimerkiksi lämmönsiirtimen avulla uuteen käyttökohteeseen. Suora lämmönsiirto on usein yksinkertainen ja energiatehokas ratkaisu.

Usein lämpötila ei kuitenkaan riitä sellaisenaan. Tällöin lämpöpumppu nostaa lämpötilan käyttökelpoiseksi esimerkiksi käyttöveden, prosessiveden tai kaukolämmön tarpeisiin. Monissa kohteissa paras lopputulos saavutetaan yhdistämällä molemmat ratkaisut.

Tarkastele koko energiajärjestelmää

Hukkalämmön hyödyntäminen ei ole irrallinen investointi, sillä se vaikuttaa koko laitoksen energiajärjestelmään. Koko energiajärjestelmää tarkastelemalla voidaan saavuttaa huomattavasti suuremmat säästöt kuin yksittäisillä toimenpiteillä. Esimerkiksi jäähdytyksen yhteydessä syntyvä lauhdelämpö voidaan hyödyntää lämpöpumpun avulla prosessiveden lämmityksessä. Samalla voidaan pienentää sekä jäähdytyksen että lämmityksen energiankulutusta.

Mitoitus ratkaisee investoinnin kannattavuuden

Onnistunut hukkalämpöhanke perustuu oikeaan mitoitukseen. Liian pieni järjestelmä ei hyödynnä koko potentiaalia, kun taas ylimitoitettu ratkaisu kasvattaa investointikustannuksia ilman vastaavaa hyötyä. Suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi energiavirtojen määrä, lämpötilatasot, käyttöajat, tuotannon vaihtelut, tulevat laajennukset ja energian hinnan kehitys. Näiden tekijöiden perusteella voidaan arvioida myös investoinnin takaisinmaksuaika ja saavutettavat energiasäästöt.

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä teollisuuskohteessa. Finess Energy Oy

Tyypilliset virheet kannattaa välttää

Hukkalämmön hyödyntämisessä toistuvat usein samat virheet.

Ensimmäinen on keskittyminen yksittäiseen laitteeseen ennen kokonaisuuden selvittämistä. Lämpöpumppu tai lämmönsiirrin toimii tehokkaasti vain silloin, kun se on mitoitettu oikein ja integroidaan osaksi muuta energiajärjestelmää. Toinen virhe on tarkastella investointia pelkästään hankintahinnan perusteella. Käyttökustannukset, huollettavuus, automaatio ja järjestelmän elinkaaren aikainen energiatehokkuus vaikuttavat ratkaisevasti investoinnin kokonaistaloudellisuuteen. Kolmas virhe on jättää tulevaisuuden tarpeet huomioimatta. Tuotannon laajentuminen, sähköistyminen ja mahdollinen reservimarkkinoille osallistuminen voivat muuttaa energiajärjestelmän vaatimuksia jo muutamassa vuodessa.

Energiahankkeet onnistuvat, kun niiden suunnittelussa otetaan huomioon tarpeet, käyttöolosuhteet ja tulevaisuuden tavoitteet. Finess Energyllä on edellytykset ja kokemus katsoa energiatehokkuushankkeita kokonaisuuksina sekä kehittää realistisia, mutta edistyksellisiä energiaratkaisuja. Kokenut tiimi ja yrityksen arvot varmistavat, että asiakkaiden energia- ja ympäristötavoitteet täyttyvät, nyt ja tulevaisuudessa.

Finess Energyn vahvuus perustuu insinööriosaamiseen ja monipuoliseen käytännön kokemukseen energiankäytön eri osa-alueilta. Finess Energy Oy

Tekninen kokonaisvastuu vähentää projektiriskejä

Hukkalämmön hyödyntämiseen liittyy usein useita eri järjestelmiä, kuten putkistoja, lämmönsiirtimiä, lämpöpumppuja, automaatiota ja sähköistyksiä. Kun eri osa-alueista vastaa useita toimittajia, myös vastuunjako voi muodostua epäselväksi.

EPC- eli avaimet käteen -toimituksessa yksi kumppani vastaa koko hankkeesta alkukartoituksesta suunnitteluun, laitehankintoihin, asennukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Näin voidaan varmistaa, että kaikki järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä ja suunniteltu energiatehokkuus saavutetaan myös käytännössä. Finess Energy hoitaa projektit avaimet käteen -palveluna sisältäen kaiken alkukartoituksesta käyttöönottoon ja ylläpitoon. Finess Energy on kokonaisvastuullinen kumppani, joka suunnittelee, toimittaa ja optimoi energiajärjestelmät yhtenä toimivana kokonaisuutena.

Hukkalämpö on investointi tulevaisuuteen

Hukkalämpö ei ole enää pelkkä energiansäästötoimenpide. Se on osa teollisuuden kilpailukykyä, vastuullisuutta ja energiamurrosta. Kun olemassa olevat energiavirrat hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, voidaan vähentää energiankulutusta, pienentää hiilidioksidipäästöjä ja vahvistaa tuotannon kustannustehokkuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Usein suurin säästö ei synnykään uudesta energialähteestä, vaan siitä, että jo käytetty energia saadaan hyötykäyttöön uudelleen.