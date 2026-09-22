Veikkaus Oy

Lentopallon EM-kisat: Suomalaiset veikkaajat vahvasti Veljesten kannalla

23.9.2026 13:30:07 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Suomen maajoukkue kohtaa tänään illalla lentopallon EM-kisojen puolivälierässä Italian. Veljekset lähtee otteluun altavastaajana, mutta suomalaiset vedonlyöjät uskovat vahvasti joukkueen mahdollisuuksiin.

- Veikkauksen kerroin Suomen voitolle on todella korkea 11,0. Tämä on ilmeisesti kiinnostanut suomalaisia veikkaajia Veljesten vahvojen otteiden lisäksi.

- Suomen voiton puolesta on lyöty selkeästi enemmän vetoja Veikkauksen Pitkävedossa, vaikka Italia on ottelun selkeä ennakkosuosikki kertoimellaan 1,05, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula nostaa.

Päivällä klo 13 Veikkaukselle pelatuista vedoista 1X2-kohteeseen peräti 69 prosenttia oli lyöty Suomen voiton puolesta.

- Asetelma illan otteluun on mielenkiintoinen, ja vedonlyönnin näkökulmasta pelijakauma on kyllä hieman yllättäväkin. Suomalaiset lyövät usein Suomen puolesta vetoa lajissa kuin lajissa, mutta nyt ollaan kyllä korkeissa prosenteissa. Illalla siis jännitetään monin tavoin, että jatkuuko Suomen matka kohti mitaliotteluita!

Ottelu pelataan Italian kotikentällä Torinossa ja se alkaa klo 22. Italia on lentopallon hallitseva maailmanmestari.

Pitkäveto: Italia-Suomi

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye