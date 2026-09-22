Lentopallon EM-kisat: Suomalaiset veikkaajat vahvasti Veljesten kannalla
23.9.2026 13:30:07 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Suomen maajoukkue kohtaa tänään illalla lentopallon EM-kisojen puolivälierässä Italian. Veljekset lähtee otteluun altavastaajana, mutta suomalaiset vedonlyöjät uskovat vahvasti joukkueen mahdollisuuksiin.
- Veikkauksen kerroin Suomen voitolle on todella korkea 11,0. Tämä on ilmeisesti kiinnostanut suomalaisia veikkaajia Veljesten vahvojen otteiden lisäksi.
- Suomen voiton puolesta on lyöty selkeästi enemmän vetoja Veikkauksen Pitkävedossa, vaikka Italia on ottelun selkeä ennakkosuosikki kertoimellaan 1,05, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula nostaa.
Päivällä klo 13 Veikkaukselle pelatuista vedoista 1X2-kohteeseen peräti 69 prosenttia oli lyöty Suomen voiton puolesta.
- Asetelma illan otteluun on mielenkiintoinen, ja vedonlyönnin näkökulmasta pelijakauma on kyllä hieman yllättäväkin. Suomalaiset lyövät usein Suomen puolesta vetoa lajissa kuin lajissa, mutta nyt ollaan kyllä korkeissa prosenteissa. Illalla siis jännitetään monin tavoin, että jatkuuko Suomen matka kohti mitaliotteluita!
Ottelu pelataan Italian kotikentällä Torinossa ja se alkaa klo 22. Italia on lentopallon hallitseva maailmanmestari.
Pitkäveto: Italia-Suomi
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