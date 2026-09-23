Bergqvist haluaa, että eduskunta arvioi Vornasen edellytykset jatkaa kansanedustajana
23.9.2026 13:31:32 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustajat viidestä eduskuntaryhmästä jättivät tänään eduskunnalle aloitteen, jossa pyydetään eduskuntaa tutkimaan, sallitaanko kansanedustaja Timo Vornasen edelleen olla kansanedustajana. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist on yksi allekirjoittajista.
– Pidän tätä kysymyksenä eduskunnan institutionaalisesta vastuusta ja luottamuksesta kansan valitsemaan luottamustoimeen. Vornanen on saanut tuomion vakavista rikoksista, ja nyt eduskunnan tehtävänä on arvioida, täyttääkö hän edelleen ne luottamuksen ja arvostuksen vaatimukset, joita kansanedustajan tehtävä edellyttää, Bergqvist sanoo.
Edustaja Vornanen on käräjäoikeuden tuomiolla saanut ehdollista vankeutta pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, ampuma-aserikoksesta, ampuma-aserikkomuksesta sekä varomattomasta käsittelystä. Koska sekä hovioikeus että korkein oikeus ovat hylänneet valituslupahakemukset, käräjäoikeuden tuomio on jäänyt lainvoimaiseksi.
– Tällaisiin toimenpiteisiin turvaudutaan vain poikkeuksellisesti ja erittäin painavin perustein. On harvinaista, että kansanedustaja tuomitaan näin vakavista rikoksista, ja siksi on tärkeää, että asia tutkitaan ja arvioidaan perusteellisesti, Bergqvist sanoo.
Perustuslain mukaan eduskunta voi päättää kansanedustajan edustajantoimen jatkumisesta, mikäli henkilö ei enää ole kansanedustajan tehtävän edellyttämän luottamuksen ja arvostuksen arvoinen. Aloite käsitellään seuraavaksi eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
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