Demarinaiset, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset: Abortin tulee maksaa saman verran syystä riippumatta

Suomen hallitus antoi maanantaina esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Hallitus esittää kirurgisten raskaudenkeskeytysten asiakasmaksuja korotettaviksi, jos keskeytys tehdään ilman lääketieteellistä perustetta. Lääketieteellisistä syistä tehtävän kirurgisen raskaudenkeskeytyksen asiakasmaksut taas esitetään kokonaan poistettaviksi. Sama toimenpide siis tehdään toisille maksuttomaksi ja toisten maksua korotetaan.

Hallituksen esityksessä linjataan, että asiakasmaksujen korotus koskee ainoastaan sosiaalisista syistä tehtyjä kirurgisia raskaudenkeskeytyksiä. Sosiaaliset perusteet keskeytyksille kuitenkin poistettiin aborttilaista vuoden 2023 uudistuksen yhteydessä. Omaan tahtoon perustuva aborttilaki edellyttää, ettei syitä kysytä vaan raskaudenkeskeytyksiä kohdellaan samanarvoisesti. Kysymmekin, että miksi hallitus mukailee esityksessään vanhan, ei enää voimassa olevan, aborttilain tekstiä? Haikaillaanko paluuta vanhaan, jossa abortit vaativat perustelut?



Nykyään noin 99 % raskaudenkeskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti. Koska kyseinen maksun korotus koskee vain pientä osaa keskeytyksistä, ei korotuksella käytännössä ole vaikutusta valtion talouteen. Lakiesitys tekee aborttimaksusta rangaistuksenomaisen heille, joiden keskeytyksellä ei ole lääketieteellisiä perusteita. Omaan tahtoon perustuvien kirurgisten keskeytysten jättäminen maksuttomuuden ulkopuolelle vaikuttaa periaatteelliselta valinnalta.



Esitämme huolemme, että hallituksen lakiesitys on askel kohti aborttioikeuden kiristämistä ja aikaa, jossa aborttiin vaaditaan perustelut. Raskaudenkeskeytyksiä ei pidä arvottaa sen mukaan, mikä on keskeytyksen syynä - oman tahdon täytyy riittää. Olemme myös huolissamme esityksen taloudellisista vaikutuksista aborttia hakeville. Suunnittelemattomasti raskaaksi ei tulla yksin, mutta maksun korotus vaikuttaa usein vain raskaana olevaan.