Pirkanmaan hyvinvointialue

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat ikäihmisten asumisyksikköä Akaassa – taustalla vuokrasopimuksen päättyminen

23.9.2026 14:03:04 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 17.9.2026 aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Mäntymäen asumisyksikköä Akaassa. Asumisyksikön muutostarve johtuu siitä, että Mäntymäen vuokrasopimus on irtisanottu.

Kiinteistön omistaja Attendo on irtisanonut Mäntymäen tilojen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus päättyy 31.3.2027. Attendo omistaa kiinteistön, jossa toimii sekä hyvinvointialueen oma ympärivuorokautisen palveluasumisen asumisyksikkö Mäntymäki että Attendon yksikkö Peltola. Mäntymäen asumisyksikölle on etsitty laajasti uusia tiloja, mutta soveltuvaa tilaa ei ole löydetty. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmassa Mäntymäki on päätetty yksiköksi, jonka toiminta jatkuu. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa saatetaan päätyä lopputulokseen, jossa aluehallitukselle tullaan ehdottamaan toiminnan päättymistä Mäntymäessä. Varsinainen päätös tehdään vasta neuvottelujen päättymisen jälkeen. 

Asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa käydään henkilökohtaisesti keskustelut muutostilanteesta ja siitä, miten palvelut järjestetään. Myös työntekijöille on pidetty infotilaisuus. Mäntymäen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään osana hyvinvointialueen isompaa yhteistoimintaneuvottelujen kokonaisuutta syksyn 2026 aikana. Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa. 

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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Yhteistoimintaneuvottelut koskevat vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjä Tampereella ja Kuhmoisissa22.9.2026 14:49:41 EEST | Tiedote

Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 17.9.2026 aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat vammaispalvelujen asumisyksikköjä Tampereen Härmälänrannassa ja Kuhmoisten Päijäläkodissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa saatetaan päätyä lopputulokseen, jossa ehdotetaan aluehallitukselle toiminnan päättymistä näissä yksiköissä. Asumisyksiköiden toiminta voi päättyä vasta, kun asiakkaille on löydetty uudet paikat muista yksiköistä.

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