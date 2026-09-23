Yhteistoimintaneuvottelut koskevat ikäihmisten asumisyksikköä Akaassa – taustalla vuokrasopimuksen päättyminen
23.9.2026 14:03:04 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 17.9.2026 aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Mäntymäen asumisyksikköä Akaassa. Asumisyksikön muutostarve johtuu siitä, että Mäntymäen vuokrasopimus on irtisanottu.
Kiinteistön omistaja Attendo on irtisanonut Mäntymäen tilojen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus päättyy 31.3.2027. Attendo omistaa kiinteistön, jossa toimii sekä hyvinvointialueen oma ympärivuorokautisen palveluasumisen asumisyksikkö Mäntymäki että Attendon yksikkö Peltola. Mäntymäen asumisyksikölle on etsitty laajasti uusia tiloja, mutta soveltuvaa tilaa ei ole löydetty. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmassa Mäntymäki on päätetty yksiköksi, jonka toiminta jatkuu.
Yhteistoimintaneuvotteluissa saatetaan päätyä lopputulokseen, jossa aluehallitukselle tullaan ehdottamaan toiminnan päättymistä Mäntymäessä. Varsinainen päätös tehdään vasta neuvottelujen päättymisen jälkeen.
Asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa käydään henkilökohtaisesti keskustelut muutostilanteesta ja siitä, miten palvelut järjestetään. Myös työntekijöille on pidetty infotilaisuus. Mäntymäen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään osana hyvinvointialueen isompaa yhteistoimintaneuvottelujen kokonaisuutta syksyn 2026 aikana. Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.
Yhteyshenkilöt
Nummi MinnapalvelujohtajaIkäihmisten asumisen palvelutPuh:0401297307minna.nummi@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Ylöjärven lääkärin ja hoitajan vastaanotoille yhteinen puhelinnumero – uusi numero korvaa 21 vanhaa23.9.2026 15:14:38 EEST | Tiedote
Ylöjärven sote-aseman ja Kurun lähiasiointipisteen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen, kiirevastaanoton sekä hyvinvointikioskin puhelinnumerot ovat yhdistyneet.
Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan porrastetusti Pirkanmaalla22.9.2026 15:58:52 EEST | Tiedote
80 vuotta täyttäneet sekä kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset pirkanmaalaiset voivat varata ajan influenssa- ja koronarokotukseen 29.9.2026 alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille.
Yhteistoimintaneuvottelut koskevat vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjä Tampereella ja Kuhmoisissa22.9.2026 14:49:41 EEST | Tiedote
Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 17.9.2026 aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat vammaispalvelujen asumisyksikköjä Tampereen Härmälänrannassa ja Kuhmoisten Päijäläkodissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa saatetaan päätyä lopputulokseen, jossa ehdotetaan aluehallitukselle toiminnan päättymistä näissä yksiköissä. Asumisyksiköiden toiminta voi päättyä vasta, kun asiakkaille on löydetty uudet paikat muista yksiköistä.
Turvallisempi yöelämä syntyy yhdessä – jokainen voi vaikuttaa illan kulkuun22.9.2026 14:30:37 EEST | Tiedote
Yöelämän turvallisuus on yhteinen asia. Pirkanmaalla halutaan nostaa esiin keinoja, joilla jokainen voi omalla toiminnallaan edistää turvallisempaa juhlimiskulttuuria ja ehkäistä päihdehaittoja, häirintää ja väkivaltaa. Samaa tavoitetta tukemaan kutsutaan myös yöelämän eri toimijoita, esimerkiksi opiskelijajärjestöjä.
Aluevaltuusto keskusteli ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmien etenemisestä21.9.2026 20:40:40 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto keskusteli maanantaina ikäihmisten palvelujen seurantaraporteista ja merkitsi tiedoksi tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen. Valtuusto merkitsi tiedoksi myös aluehallituksen vastaukset vuoden 2025 arviointikertomukseen ja hyväksyi muutoksia hallintosääntöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme