Euroopan parlamentin jäsenet päättivät vierailunsa Ouluun, vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkiin

Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Nela Riehl (Greens/EFA, Saksa) vieraili 21.–23. syyskuuta 2026 Oulussa – joka on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki – yhdessä valiokunnan jäsenten Viktor Weiszin (EPP, Unkari), Manuela Ripan (EPP, Saksa), Hannes Heiden (S&D, Itävalta) ja Joanna Scheuring-Wielgusin (S&D, Puola) kanssa.

Valtuuskunta tapasi tiede- ja kulttuuriministerin valtiosihteerin Kristiina Kokon, Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtajan Piia Rantala-Korhosen, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Lauri Nikulan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jarmo J. Husson sekä Oulun kaupunginjohtajan Ari Alatossavan keskustellakseen Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeen ohjelmasta, rahoituksesta ja perinnöstä.

Parlamentin jäsenet saivat tietoa Oulun keskeisistä kokemuksista ja haasteista kulttuuripääkaupunkiin liittyen. Näitä ovat olleet muun muassa pitkäaikaisen rahoituksen varmistaminen, hakuprosessin tiukka aikataulu, näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen sekä taiteellisen vapauden turvaaminen. Heille kerrottiin myös kulttuuriperinnön säilyttämisen tärkeydestä kansallisen ja eurooppalaisen identiteetin vaalimisessa.

”Kulttuuri-ilmastonmuutos”-teeman (Cultural Climate Change) alla Oulu2026 on hyödyntänyt kulttuuria ja luovuutta uusien ajattelutapojen tutkimiseen, kestävien elämäntapojen edistämiseen ja yhteisöjen kyvyn vahvistamiseen ilmastokriisiin vastaamisessa. Valtuuskunta tutustui näyttelyihin, jotka esittelivät Oulun teollista ja kulttuurista historiaa, sekä useisiin kulttuurikohteisiin. Alvar ja Aino Aallon vuonna 1931 suunnittelemaa AaltoSiiloa ollaan muuttamassa monikäyttöiseksi julkiseksi tilaksi, joka toimii kulttuurisen ja kokeilevan vuorovaikutuksen keskuksena.

Parlamentin jäsenet vierailivat myös Kuutar-puutarhassa, joka on Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan innoittama mukaansatempaava maanalainen installaatio ja virtuaalinen ekosysteemi; se muuntaa siemenarkistoja ja tutkimustietoa uhanalaisista kasveista elämykselliseksi kokemukseksi. Valokuvanäyttely PLAY – Fotografiska Tallinn x Oulu2026 – esittelee 17 kansainvälistä taiteilijaa ja tarkastelee sitä, miten mielikuvitus ja havaintokyky muovaavat kulttuurimaiseman todellisuutta.

Parlamentin jäsenten kommentteja

”Olemme viime aikoina keskustelleet siitä, miten Euroopan kulttuuripääkaupungeista voidaan tehdä saavutettavampia ja miten paikallisväestö saadaan tiiviimmin mukaan toimintaan. Vaikutelmani on, että Oulu on tehnyt todella hienoa työtä. Kaupunki suhtautuu tehtävään vakavasti ja tarjoaa alueen asukkaille poikkeuksellista kulttuuritarjontaa. Arkisia tiloja on muutettu pop-up-näyttämöiksi ja museoiksi, ja ohjelmisto kytkeytyy vahvasti itse kaupunkiin. Pidän myös ajatuksesta, että tapahtumia järjestetään kolmessa suuressa kokonaisuudessa pitkin vuotta sen sijaan, että keskityttäisiin vain muutamaan yksittäiseen huippuhetkeen. Näin ihmisillä on todellinen mahdollisuus osallistua”, totesi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja valtuuskunnan johtaja Nela Riehl (Vihreät/EFA, Saksa).

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja käsittelevä pysyvä esittelijä Hannes Heide (S&D, Itävalta) lisäsi: ”Voimme hyödyntää Oulu2026-hankkeen kokemusta ja osaamista kehittäessämme uuden sukupolven Euroopan kulttuuripääkaupunkeja.”

Taustaa

Oulu haki Euroopan kulttuuripääkaupungiksi yhdessä 39 pohjoissuomalaisen kunnan kanssa. Hankkeen toimintaan kuuluu aloitteita alueen luovien alojen vahvistamiseksi sekä kulttuuriperinnön näkyvyyden ja hyödyntämisen lisäämiseksi. Kaupunki on kehittänyt hankkeita, joissa taide ja kulttuuri yhdistetään kestävään kehitykseen, matkailuun, teknologiaan ja tieteeseen. Oulu2026-toimintaa on hallinnoinut Oulun kulttuurisäätiö. Oulu jakaa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin slovakialaisen Trenčínin kaupungin kanssa.

Oulu2026: usein kysyttyä

https://oulu2026.eu/en/about-us/frequently-asked-questions/

Euroopan kulttuuripääkaupungit

https://culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/european-capitals-of-culture

Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights