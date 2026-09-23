Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Kumipyörähallitus jättää perinnökseen ennätysmäisen korjausvelan
23.9.2026 16:43:49 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Kuluva hallituskausi osoittaa, että Suomen väylien korjaus vaatii kertarykäysten sijaan pitkäjänteisyyttä. Perusväylänpitoon löytyi vielä alkukaudesta panoksia, mutta viimeisenä vuonnaan kumipyörähallitus leikkaa 147 miljoonaa viime vuoden rahoitustasosta ja jättää seuraajalleen jo tämän vuoden lopussa ennätysmäiseen 4,6 miljardiin nousevan korjausvelan. Suuret puheet lässähtävät kuin puhjennut rengas, sanoo liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-ryhmän vastaava, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.).
Hallitus leikkaa perusväylänpidosta 30 miljoonaa euroa. Leikkaus kasvaa portaittain ja on tarkoitettu pysyväksi. Lisäksi perusväylänpidon määrärahoista siirretään rahaa kyberturvallisuuden tehtäviin.
– Kyberturvallisuudesta on huolehdittava, mutta herää kysymys hallituksen osaamisesta. Onko turvallisuusympäristöön vastaaminen todella hoidettava vippaamalla rahat päällysteistä ja aurauksesta? Eikö kyberturvallisuudelle pitäisi osoittaa riittävä rahoitus ilman, että lasku lähetetään tieverkolle, kansanedustaja Pinja Perholehto kysyy.
Huolta tieverkon kunnosta on nostanut esiin myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL yhdessä Suomen Tieyhdistyksen kanssa käynnistämällään Tievetoomuksella. Vetoomuksen tavoitteena on kerätä laaja tuki tieverkon pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseksi, sillä huonokuntoiset tiet heikentävät liikenneturvallisuutta, nostavat kuljetuskustannuksia ja heikentävät alueiden elinvoimaa.
– Kertoo hallituksen epäonnistumisesta, että kuljetusalan oma etujärjestö katsoo tarpeelliseksi käynnistää tievetoomuksen juuri tämän hallituksen aikana, kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen sanoo.
Hallitus on myös puolittanut uusien liikenneinvestointien kehittämisrahoituksen. Ratkaisu osuu aikaan, jolloin Suomeen kohdistuu merkittäviä liikenneinvestointitarpeita muun muassa EU-rahoituksen hyödyntämiseksi ja sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseksi.
– Hallitus potkii ongelmat seuraaville hallituksille. Odotuksia on kasvatettu itsekin mm. huoltovarmuudelle tärkeistä suurhankkeista, mutta kassa on tyhjennetty jo valmiiksi osana sopeutustoimia. Yhtälö ei toimi, kansanedustaja Marko Asell päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
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