Mielipide: Parveketurmissa olisi vihdoin aika kuunnella valmistajaa

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) ja kuntien rakennusvalvontojen alkukesästä antamien varoitusten myötä tavalliset taloyhtiöt eri puolilla Suomea tarkastuttavat parvekekaiteidensa turvallisuutta. Aivan kuten pitääkin. Hankalan asiasta tekee se, että tarkastuskäytännöt ja varsinkin tarkastusohjeiden tulkinnat vaihtelevat eri paikkakunnilla ja jopa tarkastajien välillä.

Yhtenäisten sääntöjen puute vaikeuttaa taloyhtiöiden päätöksentekoa mahdollisista korjaustarpeista, sillä samanlaisia rakenteita arvioidaan eri tavoin. Vastuu parvekkeiden kunnon selvittämisestä ja korjaamisesta on kuitenkin kiinteistön omistajalla. Nykytilanne saattaa heidät lähes mahdottoman tehtävän eteen.

Taloyhtiöt tarvitsevat selkeät kriteerit riskirakenteiden tunnistamiseen ja kuntotutkimusraportit, joista käy yksiselitteisesti ilmi, onko parveke turvallinen vai vaatiiko se korjauksia. Kaiderakenteiden turvallisuutta ei pitäisi jättää yksittäisten taloyhtiöiden harkinnan varaan, vaan viranomaisen tulisi edellyttää esimerkiksi 10 vuoden välein tehtäviä kuntokartoituksia. On harmillista, että tällaista velvoitetta ei ole.

Toimialan kehittäjä Julkisivuyhdistys ry tarkentaa parhaillaan parvekkeiden turvallisuustarkastusohjeita. Olemme valmistelussa mukana. Olen kuitenkin huolissani siitä, että ohjeistus saadaan valmiiksi aikaisintaan loppuvuodesta. Valmistuessaan ohjeistus on hyvä, mutta se ei ehdi kattamaan käsillä olevaa haastetta. Se ei myöskään velvoita parveketarkastuksia tekeviä toimijoita. Juuri tämän takia tarvitsemme alalla nopeaa viranomaisyhteistyötä.

Turvallisuuskysymyksissä ei pidä koskaan olla tilaa ohjeiden vaihteleville tulkinnoille. Nyt on. Olen vakuuttunut, että parveketurvallisuutta parannetaan tehokkaimmin viranomaisten, tutkijoiden, valmistajien ja alan muiden toimijoiden yhteistyöllä. Me pystymme parempaan!

Kimmo Hilliaho

Lumon Suomen liiketoimintajohtaja