Viini & Ruoka -messujen ohjelma on julki: luvassa tastingeja, kilpailuja ja ruokakirjojen tähtiä
23.9.2026 14:26:34 EEST | Messukeskus | Tiedote
Viini & Ruoka -tapahtumassa pääsee inspiroitumaan ruoan ja juoman maailmasta. Tapahtumassa esiintyvät rakastetut kirjailijat, kokit ja vaikuttajat, jotka esittelevät uusia ruokakirjojaan ja jakavat tarinoita reseptien takaa. Suositut tastingit ja kisat, mm Vuoden kokki ja Vuoden tarjoilija, ovat osa tapahtuman vuosittaista ohjelmaa. Viini & Ruoka -messut järjestetään 22.–25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Viini & Ruoka -messujen ohjelmassa on useita viinimaisteluja, joihin kannattaa ilmoittautua ja ostaa liput jo etukäteen www.viiniruoka.fi/tastingit Luvassa on Viinilehden vuoden viinit 2026, Montes – Chilen ikoniset viinit, Juha Berglundin viinimatka klassikoista löytöihin, Riedel Performance -lasielämys, Vigneti di Ettore – Valpolicellan huippuviinit suoraan tuottajalta, Chardonnayn maailma, Blendaa kuin viinintekijä – Château Carsin, Piemonten helmet Barolosta Barbarescoon, Viña Mayu – Tähtiä Elquin laaksosta, Rieslingin tuolla puolen – Rheingaun monet kasvot, Punaviinin kaksi maailmaa – raikkautta vai voimaa?, Joseph Drouhin - Burgundin huippuvalkoviinien salaisuudet ja Falerno del Massico – keisarien viinit Fattoria Paganon johdolla. Osastoilla esitellään ja maistellaan erilaisia viinejä.
Vuosittain tapahtumassa kisataan Vuoden Kokki ja Vuoden tarjoilija -kisoissa sekä julkaistaan Ruokatoimittajien valitsema Vuoden ruokakirja. Samanaikaiset kirjamessut tuo Viini & Ruoka -messuille vuoden kiinnostavimmat keittokirjat Näytöskeittiöön. Viini & Ruoka -messuilla on myös toinen ohjelmapiste, jossa on ohjelmaa päivittäin. Rypäleenpoljentakisat järjestetään lauantaina. Viini & Ruoka -messujen koko ohjelmaan voi tutustua www.viiniruoka.fi
Huippuesiintyjiä ja kiinnostavia ruokakirjoja lauantaina ja sunnuntaina
Näytöskeittiössä emännöi ruokavaikuttaja Linnea Vihonen. Ensimmäisenä ohjelmana lauantaina 24.10. Näytöskeittiössä on Vuoden keittokirjan palkitseminen, jonka jälkeen päästään herkulliselle matkalle läpi vuoden Annin keittiössä, kun Anni Paakkunainen kertoo vinkkejä erilaisten tilaisuuksien tarjoiluihin. Näytöskeittiössä kurkistetaan Oulun arktiseen ruokalaboratorioon yhdessä Piia Rantala-Korhosen kanssa, tutustutaan Sonia Wahlroosin Kehon koodiin ja lähdetään japanilaisen kotiruoan maailmaan yhdessä Heikki Valkaman kanssa. Huippukokki Jouni Toivanen kertoo Fermentoinikirjassa ikiaikaisesta säilöntämenetelmästä ja Joonas Laurila on koonnut Ihan pasta kirjaan rouhean tyylikkään tarinallisen koosteen erilaisista pastoista. Henri Alén, Annukka Oksanen ja Tommi Tuominen tulevat esittelemään Finnjävel – pirun hyvä keittokirjaa.
Viinilehti järjestää lauantaina 24.10. klo 15 alkoholipoliittisen paneelikeskustelun.
Sunnuntaina 25.10. Thomas Lundin kertoo kirjastaan Jul utan måsten ja miten joulua valmistellaan rennosti. Vappu Pimiän Vappu Brunssilla on täynnä helppoja ja herkullisia aamiais- ja brunssisuosikkeja. Top Chefistä tunnettu Joseph Youssef on koonnut Josen parhaat -kirjaan rakkaimmat reseptinsä, jotka vievät makumatkalle Libanoniin. Ravintoloitsija ja keittokirjailija Alex Nieminen ja Pemonten Serralunga d´Albassa viinitilaa pyörittävä Riikka Sukula ovat kirjoittaneet kirjan Piemontelaista vegeä. Katajan keittiössä -ruokakirja vie Janne Katajan kanssa keittiöön helppoihin ja herkullisiin resepteihin. Kalle Wallin tekee ruokasisältöä somessa nimimerkillä Cefwallin ja tulee kertomaan intohimostaan ruokaan. Helpoimmat hapanjuurileivät on Satu Koiviston kolmas hapanjuurikirja. Luvassa on helppoja ohjeita ja uusia suosikkeja.
Ruokatoimittajat ry palkitsee tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa Vuoden kotimaisen keittokirjan. Tunnustuksella huomioidaan keittokirjojen keskeinen merkitys suomalaisessa ruokakulttuurissa, niin inspiraation kuin uusien makuelämysten kautta. Ruokatoimittajien raati on tarttunut kauhoihin, testannut reseptit ja uppoutunut kirjojen sivuille arvioidessaan vuoden aikana ilmestyneet keittokirjat. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa reseptiikan toimivuuteen ja kirjojen tarjoamaan uuteen tietoon sekä niiden visuaalisuuteen. Vuoden kotimainen keittokirja palkitaan lauantaina 24.10. klo 10.30 Näytöskeittiössä.
Vuoden Kokki, Vuoden Tarjoilija ja Rypäleenpoljennan SM-kilpailu
Ravintola-alan arvostetuimmat kisat, Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut, järjestetään to-pe 22.–23.10. Jännittävissä kilpailuissa alan huippuosaajat ottavat toisistaan mittaa Näytöskeittiössä. Kisat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kurkistamaan huippuammattilaisten työskentelyyn.
Jo kuudennen kerran järjestettävä Rypäleenpoljennan SM-kilpailu järjestetään Näytöskeittiössä lauantaina 24.10. klo 19. Silloin on taas luvassa on viinijuhlaa, naurua ja tietysti kutkuttavaa kilpailuhenkeä.
Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Se järjestetään 22.–25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa samanaikaisesti Helsingin Kirjamessujen kanssa. Tapahtuman järjestävät yhdessä Viinilehti Oy ja Helsingin Messukeskus.
Lisätietoja: Viinilehti, Samuli Pasanen, samuli.pasanen@viinilehti.fi
Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
www.viiniruoka.fi | #viiniruoka
Kuvia aiemmista tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön Messukeskuksen kuvapankista http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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